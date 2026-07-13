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伊朗襲美軍釀6死內幕曝光 華郵：指揮官棄部屬逃命

編譯盧思綸／即時報導
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伊朗無人機3月1日突襲美軍位於科威特的希艾巴港據點，造成6名美軍死亡、逾30人受...
伊朗無人機3月1日突襲美軍位於科威特的希艾巴港據點，造成6名美軍死亡、逾30人受傷。Planet Labs PBC公布該據點於6月26日衛星影像。(美聯社)

美伊戰爭開打後初期，伊朗無人機3月1日突襲美軍位於科威特的希艾巴港（Port Shuaiba）據點，造成6名美軍死亡、逾30人受傷，是美軍在這場戰爭最慘重傷亡。華盛頓郵報12日報導，該刊訪問倖存士兵揭露，那處據點爆炸後，負責指揮的准將巴恩斯（Clint Barnes）搶先逃出建築、躲進碉堡，並阻止下屬折返救人，不顧受困火場的部屬死活；當傷兵冒著烈火與濃煙救人時，現場也不見將領蹤影。

更令官兵憤怒的是，希艾巴港事前早被情報列為可能遇襲目標，據點防護卻漏洞百出，不但缺乏可擊落伊朗無人機的防空系統及頂部掩體，部隊要求調派反無人機裝備也遭拒。多名士兵更表示，他們進駐時甚至完全沒有攜帶武器，班用武器及自動武器全被留在另一座基地的軍械庫。

華郵訪問17名倖存者、目擊者及了解軍方調查的人士。報導指出，美伊開戰第2天、一架伊朗「見證者」（Shahed）無人機於3月1日上午9時30分左右，幾乎垂直俯衝希艾巴港（Shuaiba port）美軍作戰中心。

戶外士兵先聽見尖銳呼嘯及類似割草機的聲響，抬頭後已來不及反應。無人機撞進建築中央，猛烈爆炸震碎電腦、燈具及玻璃，金屬與塑膠碎片化為彈片，將官兵拋向牆壁，現場隨即陷入火海。

少校拉姆斯博頓（Stephen Ramsbottom）憶述，爆炸把他從椅子上炸進走廊，一塊彈片嵌入後腦。他恢復意識後，聽見有人高喊需要協助，便摸索穿越瓦礫救人。「到處都在燃燒」，官兵不斷衝回建築，將傷患一個個抬出，他則留在外面接應，確保所有人撤離。

多名士兵指控，巴恩斯（Clint Barnes）在無人機擊中後，抓起防彈背心及頭盔，命令身旁士兵「快出去」，隨即奔向緊急出口，躲進碉堡。當時數十名部屬仍留在建築內。

與巴恩斯一同逃出的士兵哽咽憶述，碉堡鋼門重新開啟後，他想折返救援，卻被巴恩斯要求留在原地。這名士兵最終不顧命令，返回濃煙瀰漫的作戰中心尋找倖存者，「但將軍並未折返」。

倖存者表示，軍方內部評估早已建議不要派兵進駐希艾巴港，高層也曾接獲簡報，得知該地防禦薄弱且已被列入伊朗攻擊清單。基地的大聲公警報系統一度故障，雖在遇襲前已修復；攻擊前幾天，官兵還曾目擊疑似執行偵察任務的四軸無人機。

遇襲當天，士兵從凌晨4時30分起在碉堡躲避逾4小時。領導層因警報頻繁而逐漸不耐，約上午9時解除警報，讓官兵返回作戰中心，僅半小時後伊朗無人機便擊中建築。

美國陸軍中央司令部否認將領棄置部屬，聲稱指揮官曾協助撤離及清點人員，之後才因受傷接受後送。不過，受訪官兵均表示，未曾看見巴恩斯或其上級、辛森少將（John Hinson）協助搬運死傷者。美國軍方內部調查目前未建議懲處或追究任何人的責任。

精華 FAQ

  • 這起攻擊發生在3月1日，伊朗「見證者」無人機撞入科威特希艾巴港美軍作戰中心，造成6名美軍死亡、逾30人受傷，成為美軍在這場戰爭中最慘重的傷亡事件。

  • 多名士兵表示，巴恩斯在爆炸後先抓起防彈背心與頭盔逃向碉堡，還命令部屬快出去，之後又阻止有人折返救援；倖存者認為他未與前線官兵共同搶救傷患。

  • 因為據點事前已被情報點名可能遇襲，但基地缺乏防空系統、頂部掩體與反無人機裝備，甚至有士兵進駐時未攜武器，顯示防護準備不足且高層未採取有效措施。

華盛頓郵報 伊朗

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