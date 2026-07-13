荷莫茲海峽 美稱開放 伊朗反駁

CNN報導，儘管伊朗 革命衛隊12日稍早宣布已關閉荷莫茲海峽 ，美軍中央司令部 仍表示這條水道「對所有船隻開放」。然而，伊朗隨後反駁美軍說法，稱船隻目前無法通過荷莫茲海峽。究竟船隻能不能通過荷莫茲海峽，美伊雙方各執一詞。

美軍中央司令部在社群媒體X發文表示：「荷莫茲海峽對所有尋求合法通過的船隻開放。儘管伊朗進行不合理的侵略、騷擾、威脅和發布專斷聲明，美軍已部署完畢並做好準備，以確保航行自由得以維持。伊朗沒有控制荷莫茲海峽。海上交通正常運作。」

美國等西方國家海軍聯盟管理的聯合海事資訊中心(JMIC)12日稍早表示，經過阿曼水域的南側航線目前仍可雙向通行，但也警告荷莫茲海峽的安全威脅等級仍是「嚴峻」(severe)。

船舶追蹤平台MarineTraffic在12日上午的數據顯示，伊朗發表聲明後，通過該海峽的交通流量已再度下滑。

伊朗的說法與美軍截然不同。CNN指出，負責監督海峽通行新協議的伊朗官方機構12日今天表示，目前船隻「無法通過荷莫茲海峽」。伊朗「波斯灣海峽管理局」(PGSA)在X發文表示：「由於美軍近期在該地區進行非法行動，目前荷姆茲海峽無法通行。」

PGSA表示，一旦「局勢恢復穩定和平靜，將會按照既定時程審查所有申請，並頒發必要的許可證」。

路透報導，美軍中央司令部在社群平台X發布的聲明表示，美軍於美東時間12日下午5時開始對伊朗發動更多空襲，「以持續削弱他們攻擊在荷莫茲海峽自由通行的民間海事人員和商船的能力」。

總統川普下午接受路透社簡短電話訪問，談到週末美國對伊朗的空襲時表示：「我們正在痛擊他們。」

伊朗媒體12日報導，阿巴斯港(Bandar Abbas)周邊發生飛彈攻擊和爆炸。位處海峽沿岸的當地靠近葛希姆島(Qeshm)，為軍事設施所在。

上個月為重新開放荷莫茲海峽並且以60天談判窗口終結戰事而簽署的臨時協議，其前景因為新一輪衝突而再度蒙上陰影。

美聯社報導，新一波空襲行動於伊朗時間12晚間至13日清晨展開，為美方對伊朗發動的第3輪攻擊。在此之前，美軍12日上午針對伊朗前一天在荷莫茲海峽攻擊貨櫃輪事件展開報復性打擊。

伊朗稍早以攻擊波斯灣阿拉伯國家回應，導致區域局勢進一步升溫，德黑蘭與華府目標結束戰爭的談判也瀕臨破裂。