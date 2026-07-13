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替哈米尼復仇 伊朗報紙列13人刺殺名單

編譯盧思綸／綜合報導
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伊朗軍方11日在社群平台X表示，最高領袖官方網站發表穆吉塔巴最新照片，並且附上該...
伊朗軍方11日在社群平台X表示，最高領袖官方網站發表穆吉塔巴最新照片，並且附上該照片。(圖/截自https://reurl.cc/NOjZNm)

總部位於倫敦的反對派媒體「伊朗國際」報導，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴自2月底遇襲至今已神隱超過4個月，而在伊美新一輪衝突升溫之際，伊朗軍方11日突在社群平台宣布，最高領袖官方網站發表穆吉塔巴最新照片。

革命衛隊新聞頻道在X發表一張穆吉塔巴(Mojtaba Khamenei)的照片指出，這張最新照片由最高領袖辦公室官網發布。

這篇貼文寫道：「讓那些唱衰最高領袖的人失望了。正在服喪的最高領袖目前身體健康、狀況良好，感謝真主。」

伊美局勢近日白熱化。伊朗軍方11日深夜再度在荷莫茲海峽襲擊一艘貨船，並於12日宣布無限期關閉海峽。美軍隨即在總統川普指示下，於美東11日晚間發動第三波空襲作為報復。

川普10日曾放話，若伊朗企圖暗殺他，美軍「數千枚飛彈等著」。穆吉塔巴11日則在社群平台發文表示，伊朗誓言為前最高領袖哈米尼及最近兩場戰爭中的所有殉難者復仇。

另外，以挑釁言論聞名的伊朗保守派報紙「人民日報」發布一份刺殺名單，目的為了報復伊朗原最高領袖哈米尼遭到殺害。名單上包括美國總統川普、國務卿魯比歐及多名歐洲國家領導人。

伊朗首都德黑蘭市府發行的「人民日報」(Hamshahri)11日晚在官方網站上發布一則圖文訊息，貼出13位列為報復對象的外國政要大頭照。但這份名單未出現在12日發行的紙本版報紙。

名單上除了有川普和魯比歐，還包括以色列總理內唐亞胡、英國首相施凱爾、法國總統馬克宏、義大利總理梅洛尼、美國國防部長赫塞斯及德國總理梅爾茨。

「人民日報」同時刊登一份穆吉塔巴的聲明，這是他在哈米尼葬禮後首度發言。穆吉塔巴表示，伊朗已經彙整一份報復對象名單。但他未提到任何人名，且沒有跡象顯示「人民日報」的名單獲得伊朗官方認可。

穆吉塔巴在聲明中說：「復仇是我們民族的意願，必然得執行。名字出現在清單上的罪犯，將帶著無法安詳死在床上的遺憾走進墳墓。」 

穆吉塔巴今年3月初獲選出任伊朗最高領袖，圖為穆吉塔巴（右）2024年10月於最高...
穆吉塔巴今年3月初獲選出任伊朗最高領袖，圖為穆吉塔巴（右）2024年10月於最高領袖辦公室的照片。(路透)

精華 FAQ

  • 報導指出，穆吉塔巴自2月底遇襲後神隱超過4個月，如今由伊朗軍方在社群平台公布最新照片，並宣稱他身體健康、狀況良好。

  • 名單包含美國總統川普、國務卿魯比歐、美國國防部長赫塞斯，以及以色列、英國、法國、義大利和德國等國領導人，外界視為報復訊號。

  • 內文指出，該名單刊於德黑蘭市府發行的報紙網站，但沒有出現在紙本版，也沒有跡象顯示獲得伊朗官方正式認可，較像強硬派政治宣示。

伊朗 哈米尼 荷莫茲海峽

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