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美軍再轟伊朗 一周內第五輪 荷莫茲海峽商船再遇襲 美方隨即報復空襲

美軍再轟伊朗 一周內第五輪 荷莫茲海峽商船再遇襲 美方隨即報復空襲

編譯季晶晶／綜合外電
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美軍一周內第五度空襲伊朗，雙方圍繞荷莫茲海峽的軍事衝突持續升高。圖為美軍本周稍早...
美軍一周內第五度空襲伊朗，雙方圍繞荷莫茲海峽的軍事衝突持續升高。圖為美軍本周稍早執行對伊朗軍事行動時，自軍艦發射武器。（路透）

美國與伊朗圍繞荷莫茲海峽的軍事衝突持續升高。美軍周日兩度空襲伊朗，最新一波於美東時間下午5時展開，因伊朗革命衛隊再次朝航經荷莫茲海峽的商船開火。美軍表示，此舉是為削弱伊朗的攻擊能力，確保這條全球重要能源運輸航道維持自由通行。

美國中央司令部（CENTCOM）表示，美國總統川普下令發動最新空襲，追究伊朗部隊持續攻擊商船的責任。這也是美軍本周對伊朗發動的第五輪空襲。

中央司令部發言人霍金斯表示，美軍展開最新空襲前一小時，革命衛隊再朝航經荷莫茲海峽的商船開火。美軍戰機成功擊落一枚伊朗巡弋飛彈及一架單向攻擊無人機，隨後展開新一輪打擊。

伊朗官媒報導，南部荷莫茲甘省的阿巴斯港、錫里克、賈斯克及格什姆島當晚陸續傳出爆炸聲。上述地點均位於荷莫茲海峽沿線。

荷莫茲甘省政府表示，目前沒有平民傷亡，也未傳出住宅或民用基礎設施受損。伊朗國營媒體IRIB則指出，錫里克一座通訊塔遭到攻擊，且該地點過去幾次空襲也曾遭擊中。

這是美軍周日第二波空襲。稍早，美軍已攻擊荷莫茲海峽周邊數個地點的伊朗飛彈系統、防空系統，以及革命衛隊的小型快艇。

而在前一天周六晚間，美軍才發動近幾周以來最大規模空襲，約攻擊140個目標。美方表示，當時是回應革命衛隊攻擊商船，並宣布關閉荷莫茲海峽。隨著雙方再度交火，原本瀕臨破裂的停火局勢進一步惡化。

隨著美伊周末再度交火、荷莫茲海峽通航風險升高，國際油價周日早盤上漲，布蘭特原油期貨漲3.7%至每桶78.86美元，西德州中級原油期貨也漲逾3%，報每桶74.05美元。美股期貨則小幅走低，道瓊期貨跌135點或0.3%，標普500期貨跌0.3%，那斯達克100期貨跌0.5%。

精華 FAQ

  • 美軍表示，空襲是回應伊朗革命衛隊再次向航經荷莫茲海峽的商船開火，目的在削弱伊朗攻擊能力，並維持這條重要能源航道的自由通行。

  • 這次是美軍本周對伊朗發動的第5輪空襲。稍早美軍已先打擊荷莫茲海峽周邊的飛彈系統、防空系統與革命衛隊小型快艇。

  • 隨著荷莫茲海峽通航風險升高，布蘭特原油與西德州原油期貨都上漲逾3%，美股期貨則小幅走低，反映市場對供應中斷的擔憂。

川普 伊朗 荷莫茲海峽

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