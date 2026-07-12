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伊朗大反攻嗆「放馬過來」狂轟4國美軍基地

編譯盧思綸／即時報導
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伊朗國營電視台8日公布軍方在未公開地點發射飛彈。(路透)
伊朗國營電視台8日公布軍方在未公開地點發射飛彈。(路透)

中東局勢急速升溫，美國中央司令部於美東11日晚間對伊朗發動第三輪打擊，回應伊朗11日襲擊荷莫茲海峽貨船。美軍稍早已結束行動，並宣布狂轟約140個伊朗目標。德黑蘭也不甘示弱，報復攻擊美軍在中東多處設施，約旦、卡達、科威特與巴林接連遭殃；伊朗軍方更撂話「放馬過來」。

中央司令部在美東時間11日深夜宣布，結束本周對伊朗的第三輪軍事行動，打擊約140個軍事目標，包括伊朗飛彈與無人機設施、海軍能力、彈藥儲存設施、通訊網路及沿岸監控地點。本周三次行動共打擊超過300個目標。

伊朗英語新聞電視台報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊12日發動報復攻擊，稱已對約旦、卡達、科威特與巴林境內美軍設施發動攻擊。

革命衛隊表示，第一階段由航太部隊打擊約旦哈桑王子空軍基地的重要軍事設施，包括停放MQ-9無人機的機庫；第二階段則以彈道飛彈攻擊卡達烏代德空軍基地，宣稱摧毀基地內的戰機維修中心及指揮管制中心。

伊朗陸軍也出動多波自殺式無人機，攻擊美軍位於科威特的愛國者防空系統、彈藥庫及雷達站，並鎖定巴林境內美軍通訊系統與雷達站。

革命衛隊另稱，已在荷莫茲海峽攻擊並攔停第二艘違規船隻，並警告美國若持續採取軍事行動，將招致更猛烈報復，放話：「儘管放馬過來，我們必將還擊。」

不久後，伊朗國會議長、談判代表卡利巴夫在社群平台X發文表示：「單方面占便宜的交易時代已經結束。」

卡利巴夫說：「我們早就警告過你們：要嘛信守承諾，要嘛付出代價。現在，現實的後果找上門了。」

該文搭配一張截圖，內容是美伊初步和平協議第5項要點寫到：「本諒解備忘錄一經簽署，伊朗將盡最大努力負責安排商船在60天內免費安全往返於波斯灣（Persian Gulf）與阿曼海（Sea of Oman）。」

他還特別把「伊朗將負責安排」這句反白標示。

精華 FAQ

  • 中央司令部表示，本次行動打擊約140個目標，涵蓋飛彈與無人機設施、海軍能力、彈藥儲存點、通訊網路及沿岸監控地點，且本周累計已超過300個目標。

  • 伊朗革命衛隊宣稱已對約旦、卡達、科威特與巴林的美軍設施發動報復，包含約旦空軍基地、卡達烏代德基地，以及科威特和巴林的防空、雷達與通訊系統。

  • 卡利巴夫在X發文稱「單方面占便宜的交易時代已經結束」，並表示伊朗早已警告要嘛遵守承諾，要嘛付出代價，強調美方若持續施壓，將面臨更嚴重後果。

伊朗 無人機 荷莫茲海峽

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