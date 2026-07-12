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爭伊朗留下的中東權力真空…以色列憂土耳其成新對手

編譯茅毅／綜合11日電
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以色列擔憂土耳其填補區域的權力真空。圖為一名土軍士兵2018年在布爾薩亞山揮舞土...
以色列擔憂土耳其填補區域的權力真空。圖為一名土軍士兵2018年在布爾薩亞山揮舞土耳其國旗，該山是土耳其控制的敘利亞北部城鎮阿薩茲，與庫德族控制的敘北城市阿夫林之間的必爭之地。（美聯社）

以媒耶路撒冷郵報10日報導，隨著伊朗變弱，土耳其已成為以色列最大的區域戰略威脅及主要的長期挑戰。該報導稱，土耳其現正極力想取代伊朗，躋身區域的頭號強國。

以色列總理內唐亞胡最近接受以媒「第14頻道」訪問時表明，「歷史告訴我們，當一個區域強國衰落時，另一個區域強國就會崛起。我們的任務在於確保以色列崛起速度超過任何其他國家」。這就解釋為何他上周公開反對川普表示考慮軍售美製匿蹤戰機F–35給土耳其。

敘利亞前總統阿塞德前年12月垮台後，安卡拉和敘利亞新政府關係大幅改善；土耳其也穩步發展本土國防工業，能製造精密的無人機，並致力研製先進戰機。土耳其還尋求插旗加薩走廊，如派兵參加加薩未來可能的維和部隊或國際維穩部隊，似乎愈來愈想填補伊朗留下的區域權力真空。

正如以色列國安委員會前主席艾蘭德上周形容，伊斯蘭教什葉派國家伊朗試圖以什葉派的「火環」包圍以色列，伊斯蘭教遜尼派國家土耳其則似乎愈來愈想建立遜尼派的「火環」。

若伊朗的衰落造成區域出現權力真空，以色列擔憂，土耳其正伺機填補此一真空。

內唐亞胡多年來致力在東地中海地區與希臘及賽普勒斯建立聯盟，以制衡土耳其。如今以色列愈來愈擔心土耳其的實力和企圖心。若內唐亞胡認為中東正進入「後伊朗時代」的看法正確，那美以土三方就川普是否對軍售五代戰機F–35給土耳其「開綠燈」的拉鋸及角力，只是一個開端，也揭開未來10年以色列可能面臨的決定性戰略競爭序幕。

另據美國有線電視新聞網（CNN）10日報導，衛星影像顯示，伊朗可能正修復被美國及以色列轟炸的核設施、飛彈基地與空軍基地。

這引發外界猜測，伊朗是否早在川普宣布停火結束、7、8日連2天對伊朗發動新1波空襲前，就已違反6月和美國簽署、代表美伊初步和平協議的14點諒解備忘錄（MOU）。

根據CNN取得的美國衛星影像供應商Vantor相關衛星影像，伊朗可能正試圖重建核設施；自6月底至7月初，伊朗境內數個核設施和飛彈設施出現新活動。

距德黑蘭東南方約30公里的伊朗巴欽軍事基地內，名為「塔勒甘二號」的設施有明顯活動跡象。專家研判，該設施貯存核武用的爆炸材料。

精華 FAQ

  • 因伊朗若失去區域影響力，土耳其可能趁勢填補權力真空，並憑藉與敘利亞新政府互動、發展軍工與介入加薩等作為，逐步擴大在中東的戰略存在。

  • 內唐亞胡公開反對這項軍售，因他擔心土耳其取得匿蹤戰機後，將進一步強化空中戰力與區域影響力，讓以色列在未來安全競爭中面臨更大壓力。

  • CNN引述衛星影像指出，伊朗可能正在修復先前遭美以轟炸的核設施、飛彈基地與空軍基地，且部分地點自6月底至7月初出現新活動，引發違反諒解備忘錄的疑慮。

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