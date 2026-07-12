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厄多安獲美歐倚重助長威權 國內反對派噤聲

編譯張佑生／綜合11日電
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土耳其總統厄多安。（路透）
土耳其總統厄多安。（路透）

土耳其總統厄多安送給北約（NATO）盟國領袖每人一把刻有他（她）們姓名的手槍，另附子彈一盒。北約安卡拉峰會讓厄多安站上西方安全的舞台中央，卻出現西方愈需要他，國內反對派愈噤聲的現象。

10年前，厄多安差點在軍機及坦克的政變失去一切；10年後，他成為北約不得不倚重的地緣政治操盤手。土耳其擁有北約第二大兵力，控制黑海出入口，又能同時與莫斯科和基輔對話。俄烏戰爭、美國總統川普的施壓、歐洲再武裝及中東動盪，讓西方重新擁抱厄多安這位難以相處的盟友。代價是他在外部愈不可或缺，土耳其民眾在內部愈難發出反對聲音。

伊斯坦堡市長伊瑪莫魯是厄多安最具威脅性的政治對手，已因貪腐等指控被羈押。目前一天就有3場庭訊伺候伊瑪莫魯。

當土耳其1952年加入北約時，其他成員國之所以對土耳其特別關注，主因是其地緣戰略位置：緊鄰蘇聯，位於歐亞交界，並控制連接黑海和地中海的海峽，既能阻擋蘇聯向南方擴張，又能確保黑海與地中海間的海上通道不受對手控制。

如今這種僅以地理位置衡量土耳其重要性的評估正改變。土耳其現役官兵近50萬名（不含備役），在北約僅次於美國。同樣重要的是土耳其在外交領域的專業及經驗：它參與黑海穀物協議與俄烏和平談判，也在後阿塞德時代的敘利亞、利比亞、非洲及加薩問題上擴大影響力。

川普日前更透露，「要不是這次峰會由厄多安總統在土耳其主辦，我認為我不會去」。等於承認厄多安的個人關係和土耳其戰略位置足以改變美國總統行程。

然而，在美歐眼中，最糟的情況不是厄多安難相處，而是土耳其偏向俄羅斯。土耳其經濟政策研究基金會分析師柯魯說，這對美歐將是災難；若需緊抱厄多安才能避免此事發生，美歐不會遲疑。

精華 FAQ

  • 因為土耳其掌握黑海出入口、擁有北約第二大兵力，且能同時與俄羅斯和烏克蘭對話，使厄多安成為西方安全與外交上不可忽視的關鍵角色。

  • 文章指出，美歐最擔心的是土耳其倒向俄羅斯，這會嚴重衝擊區域安全，因此即便厄多安難相處，只要能避免土耳其偏向莫斯科，西方仍願意與他合作。

  • 伊斯坦堡市長伊瑪莫魯被以貪腐等指控羈押，且每天面臨3場庭訊，顯示厄多安對最具威脅的對手施加強大司法壓力，反對聲音因此更難浮現。

厄多安 土耳其 北約

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