伊朗最高領袖遲不現身 學者示警：再躲下去不是辦法

一名伊朗女子手持穆吉塔巴．哈米尼的照片。(路透)

穆吉塔巴．哈米尼 於2月底奪走父親性命那場襲擊之後一周獲任命為伊朗 最高領袖，但他至今下落不明，不僅國際社會，就連伊朗人都對這位新領導人感到謎團重重。

路透報導，穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）在父親、前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）葬禮的主要儀式中完全缺席，期間甚至沒有發表書面訊息。伊朗正處在共和國47年歷史中一個關鍵時刻，這位消失的新領導人對國家作何打算，外界只能揣測。

傳革命衛隊撐腰 傷勢未癒難露面

據高層消息人士透露，在襲擊中毀容、負傷的他，是在實力強大的伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）支持之下上任。消息人士指出，他雖然持續做出決策，但身體狀況尚未恢復到可以公開露面的程度。

隨著美國、伊朗本周重燃戰火，外界對於穆吉塔巴的角色和健康狀況益發關切。

中部伊斯法罕（Isfahan）47歲店家塔吉（Taghi）說：「我理解，基於安全考量，他不該公開現身，但是國家正處於非常艱難時刻，最高領袖有必要現身。即使受傷，民眾也需要看到國家有個領袖而且仍由他掌舵。」塔吉受訪時不願意提供姓氏。

9日安葬儀式由哈米尼其他3名兒子在靈柩旁進行祈禱。穆吉塔巴的3位兄弟雖然都成為高階神職人員，卻沒有扮演舉足輕重的政治角色，也不太可能晉升政治要職。

不過，1979年伊朗革命領袖何梅尼（Ruhollah Khomeini）的孫子阿里．何梅尼（Ali Khomeini）在昨天的追思儀式中代表穆吉塔巴發言，展現出此類家族連結在凸顯神權體制傳承方面所發揮的作用。

外界原本預期穆吉塔巴會在父親終於安葬時，現身麥什赫德（Mashhad）伊瑪目禮薩聖陵（Imam Reza shrine）金色圓頂下。即便不是親自出席，至少應該有預錄訊息或新照片公開。

自從3月8日獲伊朗專家會議（Assembly of Experts）任命以來，迄無任何穆吉塔巴新的影像或語音訊息，高層消息人士將其歸因於健康與安全考量。

集政治、戰略、宗教和重大變革等大權於一身的伊朗最高權威，他或許必須展現出比實際復原情況所允許的更能夠勝任的體能狀態。

學者示警：再躲下去不是辦法

蘇格蘭聖安德魯斯大學（University of St Andrews）現代史教授安薩里（Ali Ansari）表示：「繼任者遲不現身，如何維持繼承體系的號召力？即便暫且熬過，長遠而言仍會成為問題。這不是長久之計。」

他的缺席已經開始引發伊朗社會不安，路透社近數周訪問的逾20位民眾紛紛對此表達憂慮。

德黑蘭51歲教師穆罕默德芮沙（Mohammadreza）說：「戰爭結束了，最高領袖依然不見蹤影，這只會令國家更加動盪不安，特別是在過世領袖下葬以後。」

伊朗最高領袖的角色不同於多數國家元首，根據伊朗官方意識型態，這個職位被視為於9世紀隱遁的什葉派第12任伊瑪目的世間代理人。穆吉塔巴將如何詮釋這項職責，仍是個未知數。

穆吉塔巴缺乏宗教資歷，也不像父親是權傾一時的政治強人。他過去執掌父親龐大的幕僚機關和全國各地錯綜複雜的人脈網絡，同時積極經營與革命衛隊的深厚關係。

儘管革命衛隊可望繼續扮演執政的核心手段，穆吉塔巴的觀點、威信和能力目前都看不出個所以然。革命衛隊看起來仍然牢牢掌控國家，但是這位神權領袖能夠繼續、長期地隱身嗎？

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