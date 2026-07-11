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報導披露新空軍一號安全疑慮 紐時多名記者遭傳喚

伊朗重申拒絕與美國重啟談判 除非川普先達成這些條件

編譯易起宇／綜合外電
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伊朗半官媒法斯通訊社報導，伊朗再次重申拒絕與美國繼續和談，除非美方先達到解決荷莫...
伊朗半官媒法斯通訊社報導，伊朗再次重申拒絕與美國繼續和談，除非美方先達到解決荷莫茲海峽問題等條件。(路透)

伊朗重申拒絕與美國重啟談判，除非華府先達成多項條件，包括解決荷莫茲海峽運輸問題，以及伊朗石油出口正常化等。

伊朗半官媒法斯通訊社（Fars）11日引述匿名知情人士報導，伊朗官方希望美方在任何談判開始前，先達成這些「雙方共識」。

在此發言的數小時前，美國才公開要求伊朗，宣布開放荷莫茲海峽的所有通道航運，並承諾不再攻擊行經該水域的民間船隻。匿名川普政府官員向記者表示，若德黑蘭不做出這樣的公開保證，將會面臨嚴重後果。

本周稍早的美軍多場夜間空襲和伊朗反擊，已導致油價攀高，並讓外界對邁向更廣泛和平協議的進一步談判產生質疑。美國總統川普10日表示，他認為6月中旬與德黑蘭達成的停火協議已經結束。

▼收聽一洲焦點Podcast：

近期的緊張局勢，加上美國商務部撤銷允許伊朗販售石油到全球的豁免權，已對這兩國的休兵構成至今最大挑戰。美國一直抨擊伊朗攻擊行經荷莫茲海峽的船隻。德黑蘭以攻擊中東其他國家的美軍基地，回應美軍最新一波的攻擊。

雖然緊張加劇，但美國官員表示，他們預期將會繼續與伊朗進行細部討論。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）11日出訪阿曼，以討論荷莫茲海峽的未來。

川普10日也警告伊朗，如果該國領導人企圖或進行對他的暗殺，美軍將會徹底摧毀伊朗；以色列據傳本周向川普告誡了伊朗這項新暗殺計畫。

伊朗最高領袖穆吉塔巴11日在X上發文，呼籲為前領導人、也就是他父親哈米尼的死復仇。在哈米尼2月28日遭美以聯軍空襲身亡後幾天，穆吉塔巴被任命為最高領導人。但自那之後，他還尚未在任何公開場合或影片中亮相，引發對他在同場空襲中的傷勢有多嚴重，以及他對美伊和談介入程度的質疑。

精華 FAQ

  • 伊朗表示，除非美國先達成多項「雙方共識」，包括保障荷莫茲海峽運輸安全與讓伊朗石油出口恢復正常，否則不會重新展開談判。

  • 美方要求伊朗公開宣布開放荷莫茲海峽所有通道航運，並承諾不再攻擊經過該水域的民間船隻，否則將面臨嚴重後果。

  • 本周的空襲與反擊推升油價，也讓外界質疑和平協議能否延續；川普更稱停火已結束，顯示美伊休兵與後續談判都面臨更大挑戰。

伊朗 川普 荷莫茲海峽

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