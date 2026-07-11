哈米尼葬禮／白煙中抬出靈柩… 是芬蘭超市冷藏車

伊朗已故最高領袖哈米尼的靈柩車，是一輛芬蘭連鎖超市K集團的冷藏貨車，車後門左上方仍有K字橘色商標。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 哈米尼葬禮影片中，一輛印有芬蘭K集團商標的冷藏車被用來運送靈柩，引發芬蘭民眾錯愕；相關公司澄清車輛已轉售他人，商標未被移除。

伊朗 已故最高領袖哈米尼 (Ali Khamenei)的葬禮車隊影片近期在社群媒體瘋傳，卻有個畫面讓芬蘭人難以置信、傻眼，運送靈柩的竟是一輛印有芬蘭連鎖超市K集團橘色商標的冷藏貨車，意外讓芬蘭以另一種姿態躍上國際版面。

據「芬蘭國家廣播」YLE報導，哈米尼的靈柩近日在伊拉克 聖城卡巴拉(Karbala)巡迴瞻仰。從路透的新聞畫面顯示，在一片人山人海與旗幟中，一輛車體印有巨大「K」字商標的冷藏貨車緩緩前進，隨後人員從冒著白氣的車廂中抬出覆蓋伊朗國旗的靈柩。

最先報導此消息的「晚日報」(Ilta-Sanomat)芬蘭網民對此哭笑不得，代號Elämäni siel讀者留言：「這可是個大新聞，小小的芬蘭又登上世界版面了。不知這冷藏車是不是有時運食物，有時運大體」

這輛在芬蘭看來充滿違和感的「超市靈車」隨即引發「赫爾辛基日報」(Helsingin Sanomat)追查。一戶伊拉克家庭向媒體證實，他們今年6月剛從伊拉克北部買下這輛車，並在臉書(Facebook)社團張貼求售資訊。賣方在廣告中宣稱這輛2016年車款的冷藏車裝備齊全且「無事故、完美無瑕」，最終轉手交給伊拉克軍方，參與這場萬人上街的送葬儀式。

畫面曝光後，無端捲入中東地緣政治的科斯克(Kesko)K集團急忙撇清關係。科斯克強調，集團沒有專屬車隊，顯然是外包物流業者在轉賣二手車時，違反合約未將商標清除。公司對這場「極度不幸」的意外感到無奈，重申與這輛車已毫無瓜葛。

冷藏車上不僅貼著超市商標，也還留有芬蘭重型運輸設備商VAK集團的商標。VAK總裁庫斯涅米(Pekka Kuusniemi)直言，這組車廂大概是五到十年前製造的，車輛離開廠房後通常已跑了數百萬公里，「十年後它流落何方，完全超出我們的控制範圍」。