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美伊衝突升級 革命衛隊多人陣亡 中伊鐵路遭擊中

美伊衝突急遽升級 革命衛隊多人陣亡 中伊鐵路遭擊中

世界新聞網王若馨／即時報導
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伊朗戈勒斯坦省一座屬於「一帶一路」中伊鐵路走廊(China-Iran rail ...
伊朗戈勒斯坦省一座屬於「一帶一路」中伊鐵路走廊(China-Iran rail corridor)的鐵路橋遭擊中。(路透)

綜合媒體報導，川普總統8日宣布美伊停火協議「已經結束」後，美軍當晚即展開猛烈空襲。截至9日下午，這一輪美伊互擊已持續超過18小時，伊朗隨即對中東多個美國盟國發動報復，以導彈與無人機進行襲擊，衝突情勢急速升溫。

影片來源：YouTube@CNN

川普在土耳其安卡拉出席北約峰會期間表示：「我們今晚會狠狠打擊他們，他們每天都在違反協議。」隨後，美軍針對伊朗政權目標發動多輪打擊，累計超過170處，主要鎖定荷莫茲海峽附近的空防系統、無人機、飛彈儲存設施與軍用快艇。

美國中央司令部表示，這些行動旨在阻止伊朗攻擊行經該海峽的商船。

伊朗國家媒體指出，美軍空襲已造成伊斯蘭革命衛隊至少3至8名成員陣亡。

伊朗革命衛隊隨即展開多線報復，宣稱已成功打到波斯灣附近的美軍基地。科威特與巴林9日上午遭遇新一輪伊朗導彈與無人機攻擊；約旦政府表示，來自伊朗西北部的多枚彈道導彈朝該國空軍基地發射，雖多數被攔截，但導致區域航班延誤，警報聲大作，民眾需就地掩蔽。

伊朗官員指控，美軍空襲產生的彈片與彈藥擊中布什爾核電廠(Bushehr Nuclear Power Plant)外圍區域。

伊朗國家媒體還報導，戈勒斯坦省一座屬於「一帶一路」中伊鐵路走廊(China-Iran rail corridor)的鐵路橋遭擊中，革命衛隊則通報有兩座橋梁遇襲，其中一條路線是通往聖城馬什哈德的鐵路幹線。

哈米尼葬禮最後階段受延誤

在衝突陰影下，伊朗最高領袖哈米尼的國葬最後階段受到嚴重影響。哈米尼今年2月28日在美以空襲中身亡，連日來已有數十萬民眾在德黑蘭街頭悼念這位長期掌權的領袖。他原訂今日在故鄉馬什哈德下葬，但空襲聲響就在附近傳出，導致葬禮最終階段被迫延後。

精華 FAQ

  • 因川普宣布停火協議已經結束後，美軍隨即對伊朗政權目標發動多輪空襲，伊朗也立刻以導彈與無人機反擊，雙方互擊持續超過18小時，衝突迅速擴大。

  • 美軍累計打擊超過170處，重點放在荷莫茲海峽附近的空防系統、無人機、飛彈儲存設施與軍用快艇，中央司令部稱目的是阻止伊朗攻擊通過海峽的商船。

  • 報導指出，哈米尼原訂在故鄉馬什哈德下葬，但當地附近傳出空襲聲響，且戰事仍在升高，導致葬禮最後階段被迫延後，無法依原定時程完成。

伊朗 荷莫茲海峽

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