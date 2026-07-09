美伊為何陷入談談打打循環？專家：僵局難解除非有「這種協定」

美國與伊朗6月17日簽署臨時協議重啟荷莫茲海峽，並延長4月8日敲定的停火協議，但此後美伊兩軍仍不時交火，陷入談談打打的僵局。（路透）

美國與伊朗 6月17日簽署臨時協議重啟荷莫茲海峽 ，並延長4月8日敲定的停火協議，但此後美伊兩軍仍不時交火，美國總統川普 日前還公開表示，他認為停火協議「完了」。

過去三周半來，設法穿越海峽的貨輪若未行駛德黑蘭規定航線而遭伊朗攻擊，美軍就轟炸伊朗，進而引發德黑蘭報復。究竟是什麼原因，造成美伊一再重覆這種以牙還牙的攻擊循環？

關鍵在於，荷莫茲海峽已成為伊朗最強大的談判籌碼，可封鎖海峽、推升能源成本、打擊全球經濟，藉此向對方施壓。在雙方敲定最終和平條件之前，伊朗顯然不願完全放棄握在手中的這張王牌。

智庫「歐洲外交關係協會」（ECFR）伊朗分析師葛蘭梅耶說：「在達成廣泛協議促使美國鬆綁經濟制裁之前，伊朗不想讓出對海峽的控制權，那是伊朗的大規模擾亂武器。對川普而言，重新開放海峽是諒解備忘錄（MoU）的核心，要不然，他將承受共和黨主戰派巨大的壓力。」

葛蘭梅耶說：「雙方應該在簽署這份MoU之前，就先擬妥一套彼此都能接受的海峽協定。這種欠缺互相理解的情況持續愈久，海峽僵局就愈難解開，華府和德黑蘭回頭打全面戰爭的可能性就愈高。」

按上月簽署的MoU，德黑蘭同意允許貨輪穿越荷莫茲海峽，在4月8日停火協議展延60天期間不收通行費。伊朗將在30天內清除水雷，照理說可望讓海峽運輸逐步恢復戰前水準。相對地，美國將解除對伊朗港口的封鎖，並臨時豁免制裁，讓伊朗得以銷售以美元計價的原油與油品。

但德黑蘭表示，未來仍將收取「服務費」，而且堅持要貨輪走靠近伊朗海岸線的航道，以便監控。美方則鼓勵貨輪走挨近阿曼海岸的航道，以便美國戰機護航。熟悉內情的外交人員透露，冒出這條替代航道惹惱德黑蘭，因為削弱了伊朗對海峽的控制。

於是形成目前難解的僵局：川普鼓勵全球油輪穿越荷莫茲海峽，讓石油運輸恢復暢通，盼能在美國11月期中選舉前化解能源危機，伊朗則拒不接受對海峽控制權遭到任何稀釋。