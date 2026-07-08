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伊朗回嗆川普辱罵「人渣」 揚言加倍奉還且恐再全面關閉荷莫茲海峽

編譯周辰陽／即時報導
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伊朗首都德黑蘭6日舉行已故最高領袖哈米尼的葬禮，哀悼者舉著反川普橫幅參加遊行。(...
伊朗首都德黑蘭6日舉行已故最高領袖哈米尼的葬禮，哀悼者舉著反川普橫幅參加遊行。(路透)

川普總統8日表示，他認為美伊停火已經結束，並批評伊朗領導人是「人渣」、「騙子」及「邪惡、暴力的人」。對此，伊朗外交部長阿拉奇表示，侮辱伊朗人民「無法削弱」伊朗的偉大。

福斯新聞與伊朗官媒Press TV報導，阿拉奇在社群平台「X」發文指出：「以侮辱性的言詞對待文明且勇敢的伊朗民族，無法削弱伊朗的偉大。伊朗人民以文明、文化與高尚的道德價值聞名。我們不會以粗俗回應粗俗，而是以行動回應，無所畏懼，並展現非凡勇氣。」

美國中央司令部（CENTCOM）稍晚證實，美軍8日晚間已對伊朗發動新一輪空襲。伊朗資深消息人士向俄羅斯塔斯社表示，伊朗已暫停與美國關於「最終解決方案」的談判。一名伊朗知情安全消息人士則向Press TV透露，伊朗已明確警告，不會放棄對荷莫茲海峽的管理權，並已準備好為維持對這條戰略水道的控制而戰。

這名消息人士表示，過去48小時的局勢發展已進一步堅定德黑蘭的決心，並促成新的軍事與戰略準則。根據更新後的戰略，若伊朗本土或利益再次遭受任何攻擊，伊朗將以壓倒性武力回應。新的報復架構指出，每當伊朗遭到攻擊，將立即採取兩項行動：第一，全面關閉荷莫茲海峽，禁止所有船舶通行；第二，以至少二比一的比例打擊敵方目標，也就是每有一個伊朗目標遭攻擊，伊朗至少會回擊兩個敵方目標。

消息人士指出，美伊初步和平協議已明確規定，伊朗將依照自身安排重新開放荷莫茲海峽，因此不會允許任何未經伊朗安排的新航線。

對於川普近期的威脅，該名消息人士強硬表示，任何威脅都將遭到強力回應，伊朗也不會區分美國與其區域夥伴。「川普不會從近期這些威脅中獲得任何好處，但他肯定會失去荷莫茲海峽，以及達成最終協議的談判機會。選擇權現在掌握在他手中。」

精華 FAQ

  • 川普表示他認為美伊停火已結束，並批評伊朗領導人是「人渣」、「騙子」以及「邪惡、暴力的人」，言詞極具侮辱性，也直接升高雙方對立。

  • 阿拉奇透過社群平台表示，以侮辱性的言詞對待伊朗民族，無法削弱伊朗的偉大；他強調伊朗不會以粗俗回應粗俗，而是會以行動回應，展現勇氣。

  • 伊朗消息人士稱，若本土或利益再遭攻擊，將立即關閉荷莫茲海峽並以至少2比1比例打擊敵方目標，同時不排除把美國及區域夥伴一起視為回應對象。

川普 伊朗 荷莫茲海峽

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