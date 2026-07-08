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停火「暫時」破局美軍續轟伊朗 川普嗆：再一次更慘

編譯周辰陽／即時報導
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這張截自社群媒體影像的畫面顯示，美國8日空襲伊朗荷莫茲省庫赫斯塔克後，荷莫茲海峽...
這張截自社群媒體影像的畫面顯示，美國8日空襲伊朗荷莫茲省庫赫斯塔克後，荷莫茲海峽附近一座港口升起濃煙。(路透)

川普總統8日表示，他認為美國與伊朗持續8周的停火已經結束，並警告美軍很可能還會發動更多空襲。美國中央司令部（CENTCOM）稍晚證實，美軍當晚已對伊朗發動新一輪空襲。

華爾街日報與CNN報導，川普在北約安卡拉峰會向記者表示：「我們昨晚狠狠打擊了他們……今晚很可能還會再狠狠打擊一次。我先給他們一點警告，我們今晚會狠狠打擊他們。」他還稱伊朗領導人是「人渣」、「騙子」及「邪惡、暴力的人」，並威脅重新對德黑蘭實施海上封鎖，同時揚言未來軍事打擊可能鎖定民用基礎設施。

CENTCOM表示，最新一輪空襲旨在「進一步削弱伊朗威脅荷莫茲海峽航行自由的能力」。聲明指出：「美國正追究伊朗近期對自由航行於這條重要國際水道的商船及民間船員，所發動無正當理由侵略行動的責任。」

一名美國高級官員表示，8日的攻擊規模比前一天更大，除打擊許多相同目標外，也攻擊阿拉伯灣（Arabian Gulf）周邊的飛彈與無人機儲存區。Axios指出，目標還包括海岸雷達、反艦飛彈陣地及防空系統。伊朗媒體報導，阿巴斯港（Bandar Abbas）、西里克（Sirik）及布什爾（Bushehr）均傳出爆炸聲。

川普在「真實社群」發文表示，此次空襲是為了報復伊朗前一天轟炸荷莫茲海峽附近船舶，並警告：「如果再發生一次，後果將會嚴重得多！」不過，NewsNation白宮記者迪恩（Libbey Dean）在「X」發文指出，川普透露，伊朗「不久前打了電話過來」，而且「他們非常想達成協議」。

根據白宮公布的錄音檔，川普表示，不知道伊朗是否配得上達成這項協議，也不知道他們是否會遵守協議，這就是問題所在。被問及伊朗若想達成協議，為何還攻擊商船時，川普答稱：「因為他們有點瘋狂，但他們非常想達成協議。」

一名美國官員告訴目前人在阿拉伯海北部「林肯號」航艦上的CNN記者布朗（Pamela Brown），美伊停火「至少暫時已經停止」。該官員表示，伊朗局勢仍高度動態，除已公布的行動外，未來仍可能發動更多打擊；美軍目前維持觀望，當晚攻擊目標為可能用來攻擊美國資產、例如航空母艦的飛彈與無人機。

精華 FAQ

  • 川普表示，美國與伊朗持續8周的停火已經結束，並暗示美軍可能繼續發動空襲。他在北約峰會上還直接警告，今晚很可能再狠狠打擊一次。

  • CENTCOM指出，攻擊目的是削弱伊朗威脅荷莫茲海峽航行自由的能力，目標包括飛彈與無人機儲存區、海岸雷達、反艦飛彈陣地及防空系統。

  • 川普透露伊朗曾致電表達很想達成協議，但他也質疑伊朗是否配得上協議、以及是否會遵守。整體來看，談判仍存在，但互信極低，局勢相當不穩定。

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