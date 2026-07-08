伊朗悼哈米尼 不同可蘭經文分傳敵友 外界解讀可能有2目的

伊朗最高領袖哈米尼的靈柩，7日由一架馬漢航空公司的飛機運送至伊拉克納傑夫國際機場，喪禮儀式將繼續在鄰國舉行。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 哈米尼喪禮在德黑蘭舉行，吸引大量民眾與外國代表團致哀。

哈米尼喪禮在德黑蘭舉行，吸引大量民眾與外國代表團致哀。 重點二： 伊朗對不同代表吟誦差異經文，向盟友與對手傳遞政治訊號。

伊朗對不同代表吟誦差異經文，向盟友與對手傳遞政治訊號。 重點三：外媒解讀此舉意在凝聚抵抗軸心，同時警告沙烏地與土耳其。

伊朗 已故最高領袖哈米尼 （ Ali Khamenei）的葬禮6日繼續在德黑蘭舉行，吸引數百萬民眾參與，而伊朗領導層為出席葬禮的各國代表吟誦了不同的「可蘭經」經文。華爾街日報分析稱，這是伊朗向盟友和敵人傳遞不同政治信號的一次精心策畫。

港媒文匯報報導，哈米尼與他的數名至親，在2月28日美以對伊朗發動的第一波空襲中喪生，他的靈柩在國葬期間停放於德黑蘭伊瑪目霍梅尼清真寺，出席葬禮的外國代表團抵達致哀時，迎接他們的是極具針對性的「可蘭經」經文。

伊朗支持的黎巴嫩 真主黨代表抵達時，現場吟誦起一首將軍事挫折闡釋為神聖循環的詩。美以伊戰爭期間，真主黨持續用火箭彈和反坦克導彈襲擊以色列。巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯代表團聽到的是一段讚揚「始終信守與真主所立盟約」信徒的經文。哈瑪斯於2023年10月對以色列南部發動大規模襲擊，並在其後3年間持續與以色列作戰。

而對於境內設有美軍基地，且在戰爭期間多次打擊伊朗目標的沙烏地阿拉伯代表團，伊朗傳達完全不同的信息。伊方為其挑選了一段關於「巴德爾之役」的經文：「兩軍交戰，已為你們明了跡象。一方為真主之道而戰，另一方為不信道者而戰。」土耳其在美以伊戰爭期間保持中立，伊朗送給他們的經文為「安居家中的信士，與為真主之道而奮鬥的信士是不一樣的」。

倫敦智庫查塔姆研究所中東與北非項目主任瓦基爾分析稱，伊朗領導人利用「可蘭經」發出戰略信號，通過吟誦關於堅韌不拔的經文來勉勵「抵抗軸心」夥伴，並向沙烏地阿拉伯和土耳其等地區競爭對手發出含蓄的。

另據中央社引述法新社報導，哈米尼喪禮儀式伊朗聖城科姆（Qom）告一段落，接下來將移師鄰國伊拉克繼續舉行，將於9日在其家鄉—伊朗東北部的聖城麥什赫德（Mashhad）下葬。