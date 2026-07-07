我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓37層大樓「頭重腳輕」下層鋼筋扭曲、部分樓層塌陷

常報導詐騙仍上當 名主播因1簡訊被騙7.2萬

報復商船遇襲 美軍公布戰果：空襲80多處目標 炸60艘革命衛隊快艇

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美軍一架F-18「超級大黃蜂」式打擊戰鬥機2023年3月於南韓釜山降落於航空母艦...
美軍一架F-18「超級大黃蜂」式打擊戰鬥機2023年3月於南韓釜山降落於航空母艦尼米茲號。資料照片。(路透)

美國中央司令部（CENTCOM）表示，轄下部隊7日完成新一輪對伊朗的攻勢行動，使用精確導引武器打擊超過80個目標，並發布一隻戰果影片

根據CENTCOM聲明，伊朗近日攻擊了3艘通過荷莫茲海峽的商船，包括懸掛馬紹爾群島國旗的油輪「Al Rekayyat」號、懸掛沙烏地阿拉伯國旗的油輪「Wedyan」號，以及懸掛賴比瑞亞國旗的油輪「Cyprus Prosperity」號。

美方表示，伊朗軍方毫無正當理由的侵略行動，明顯且危險地違反停火協議，並破壞航行自由，因此美軍立即發動空襲回應，打擊防空系統、指揮與管制網路、沿岸雷達設施、反艦飛彈能力，以及荷莫茲海峽及周邊地區超過60艘革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）小型快艇，以削弱伊朗持續攻擊這條國際貿易航道商業航運的能力。

CENTCOM表示，美軍將持續維持部署與戒備，若協議未獲遵守或履行，將準備追究伊朗責任。

精華 FAQ

  • 美軍稱，伊朗近日攻擊三艘通過荷莫茲海峽的商船，已明顯違反停火協議並威脅航行自由，因此立即以空襲方式報復，試圖阻止其持續干擾國際貿易航道。

  • CENTCOM表示，空襲鎖定防空系統、指揮與管制網路、沿岸雷達設施、反艦飛彈能力，以及荷莫茲海峽周邊超過六十艘革命衛隊小型快艇，重創伊朗海上威脅能力。

  • 美方強調將持續維持部署與戒備，若協議未獲遵守，將追究伊朗責任。這顯示華府不僅要即時報復，也在釋放嚇阻訊號，要求伊朗停止對商船與航道的攻擊。

沙烏地阿拉伯 伊朗 荷莫茲海峽

上一則

澳洲海灘驚現神祕太空垃圾 官方緊急封鎖、居民連忙撤離

下一則

歐洲熱浪肆虐 挪威卻飄起7月雪

延伸閱讀

伊朗襲擊長榮貨輪惹怒川普 美軍空襲報復、革命衛隊嗆反擊

伊朗襲擊長榮貨輪惹怒川普 美軍空襲報復、革命衛隊嗆反擊
美軍再度空襲伊朗 回應商船遭無人機攻擊

美軍再度空襲伊朗 回應商船遭無人機攻擊
美軍再轟伊朗 報復荷莫茲海峽商船遇襲 油價跳漲6%

美軍再轟伊朗 報復荷莫茲海峽商船遇襲 油價跳漲6%
川普警告若美國「被迫」重啟戰爭 伊朗將「不復存在」

川普警告若美國「被迫」重啟戰爭 伊朗將「不復存在」

熱門新聞

哈利王子檔案照。（美聯社）

哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請

2026-07-06 08:47
哈利王子(左)和梅根。(路透)

梅根與子女不陪哈利王子訪倫敦 不排除赴英國其他地方

2026-07-04 13:21
人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27
俄羅斯國防部新聞處2024年10月11日發布的照片顯示，俄羅斯國防部長別洛烏索夫視察新成立的國防部先進無人技術中心「盧比孔」。（美聯社）

路透揭機密文件 俄國防部長批准中國秘訓俄軍 點名解放軍「這缺點」

2026-07-01 06:30
英國哈利王子正在倫敦。(美聯社)

哈利王子告「每日郵報」母公司大挫敗 97項指控全駁回

2026-07-07 13:40
德國總理梅爾茨表示，將加嚴勞工病假規定，以降低病假天數，提振生產力。(路透)

德國人請太多病假…總理為救經濟出險招 拿相關規定開刀

2026-07-04 10:07

超人氣

更多 >
年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心

年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心
過機場安檢時 7件物品千萬別放托盤中

過機場安檢時 7件物品千萬別放托盤中
美國海關一句「打開微信」 華女10年旅遊簽瞬間沒了

美國海關一句「打開微信」 華女10年旅遊簽瞬間沒了
曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城
世界盃／落後2球起死回生 阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強

世界盃／落後2球起死回生 阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強