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美軍再轟伊朗 報復荷莫茲海峽商船遇襲 油價跳漲6%

編譯季晶晶/綜合外電
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美軍周二對伊朗發動新一輪空襲，報復伊朗近日攻擊3艘通過荷莫茲海峽的商船。（圖片來...
美軍周二對伊朗發動新一輪空襲，報復伊朗近日攻擊3艘通過荷莫茲海峽的商船。（圖片來源：美國海軍）

美國與伊朗緊張局勢再度升高。美軍周二對伊朗發動新一輪空襲，報復伊朗近日攻擊3艘通過荷莫茲海峽的商船。美方表示，伊朗此舉違反停火協議，必須付出代價。

美國中央司令部（Centcom）表示，美軍已開始對伊朗展開「一系列強力打擊」（a series of powerful strikes），目的是讓伊朗為攻擊國際航道上載有無辜平民船員的商船付出沉重代價。

中央司令部指出，美軍這次行動是回應伊朗攻擊3艘正在通過荷莫茲海峽的商船，並形容伊朗的行動「毫無正當理由、極具危險性，且明顯違反停火協議」。

美國官員透露，空襲目標包括伊朗防空系統、沿岸監視設施、地對空飛彈、反艦巡弋飛彈陣地、無人機發射據點及港口設施。

伊朗媒體則報導，位於荷莫茲海峽附近的西里克（Sirik）、格什姆島及阿巴斯港都傳出爆炸聲。

就在空襲前數小時，美國財政部宣布撤銷6月21日核發、允許伊朗出售原油的一般許可，終止美伊臨時協議中最重要的經濟誘因之一，僅允許先前已獲授權的交易可持續至7月17日。

這波軍事行動也使上月簽署的美伊合作備忘錄（MoU）再度面臨考驗。雙方當時同意停止交戰、重新開放荷莫茲海峽通航，並展開談判，希望最終就伊朗核計畫達成協議。不過，近幾天雙方再度在荷莫茲海峽發生衝突，如今美軍發動報復性空襲，使停火協議再添變數。

市場憂心衝突升高可能影響荷莫茲海峽航運安全，國際油價應聲走高，布蘭特原油漲破每桶76美元，較前一交易日收盤上漲約6%。

精華 FAQ

  • 美軍表示，伊朗近日攻擊三艘通過荷莫茲海峽的商船，危及國際航道與無辜船員安全，因此發動報復性空襲，並稱伊朗違反停火協議，必須付出代價。

  • 美國官員指出，空襲目標涵蓋伊朗防空系統、沿岸監視設施、地對空飛彈、反艦巡弋飛彈陣地、無人機發射據點，以及靠近海峽的港口設施等。

  • 由於荷莫茲海峽是全球重要運油通道，市場擔心衝突升高將影響航運安全與原油供應，因此推升油價，布蘭特原油漲破每桶76美元，單日約上漲6%。

伊朗 荷莫茲海峽

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