荷莫茲海峽船隻遇襲 美撤銷伊朗石油臨時制裁豁免
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伊朗近日遭控攻擊航經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的數艘能源運輸船後，美國財政部今天撤銷一項暫時解除伊朗石油制裁的許可，譴責德黑蘭的行徑「完全無法接受」。
一名美國官員告訴法新社：「伊朗在荷莫茲海峽採取的行動完全不被美方接受，而且將會面臨後果。」
美國財政部6月宣布暫時解除針對伊朗的石油制裁，將允許伊朗生產、銷售並運送原油及相關產品至8月21日為止。
根據海事監控機構與卡達的說法，包含1艘卡達的液化天然氣（LNG）運輸船在內，總計3艘油輪航經荷莫茲海峽時遇襲。
身為美伊和談調停國之一的卡達，譴責伊朗發動攻擊「令人難以接受」。
這名美國官員表示，美伊諒解備忘錄「完全奠基於行動表現」，指出唯有德黑蘭展現「良好行為」，才能獲得相關利益。
該官員強調：「我們的談判代表仍本著誠意，致力達成最終協議。」
因伊朗近日被控在荷莫茲海峽攻擊航行中的能源運輸船，美方認為其行動完全無法接受，因此撤銷原本暫時解除石油制裁的許可。 根據海事監控機構與卡達說法，共有3艘油輪在荷莫茲海峽遭遇攻擊，其中包括1艘卡達的液化天然氣運輸船，引發區域安全疑慮。 美國官員表示，相關諒解完全建立在實際行動表現上，只有德黑蘭展現良好行為才可能獲益；同時強調談判代表仍將持續誠意協商。
精華 FAQ
因伊朗近日被控在荷莫茲海峽攻擊航行中的能源運輸船，美方認為其行動完全無法接受，因此撤銷原本暫時解除石油制裁的許可。
根據海事監控機構與卡達說法，共有3艘油輪在荷莫茲海峽遭遇攻擊，其中包括1艘卡達的液化天然氣運輸船，引發區域安全疑慮。
美國官員表示，相關諒解完全建立在實際行動表現上，只有德黑蘭展現良好行為才可能獲益；同時強調談判代表仍將持續誠意協商。
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