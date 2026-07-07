哈瑪斯解散近20年加薩走廊統治機構 以色列怒批政治秀

哈瑪斯宣布，其統治加薩走廊（Gaza Strip）近20年的機構解散，這項行動標示哈瑪斯在政治上的重大轉變；圖為加薩市建築物因戰火受損。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 哈瑪斯宣布解散統治加薩近二十年的機構，準備移交文人治理。

哈瑪斯宣布解散統治加薩近二十年的機構，準備移交文人治理。 重點二： 以色列批評此舉是政治秀，要求哈瑪斯必須完全解除武裝。

以色列批評此舉是政治秀，要求哈瑪斯必須完全解除武裝。 重點三：停火第二階段因解除武裝與以軍撤離議題卡關，進展停滯。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯 （Hamas）6日宣布，其統治加薩 走廊（Gaza Strip）近20年的機構解散，為當地由一個巴勒斯坦技術官僚委員會來接管實行文人統治鋪路。然而，以色列 痛批這只是哈瑪斯的「政治秀」，批評這是企圖規避繳械的「花招」，並強調哈瑪斯必須完全解除武裝。

中央社引述法新社報導，這項行動標示哈瑪斯在政治上的重大轉變。哈瑪斯自從2007年從巴勒斯坦對手派系法塔（Fatah）手中奪下加薩走廊的控制權以來，一直統治當地。

哈瑪斯政府媒體辦公室主任薩瓦塔（Ismail al-Thawabta）表示，加薩政府緊急委員會主席法拉（Mohammed al-Farra）「已正式遞交辭呈，並已決定解散委員會，以利行政及治理權轉移給加薩國家行政委員會（National Committee for the Administration of Gaza，NCAG）」。

美國總統川普（Donald Trump）去年10月斡旋哈瑪斯和以色列達成停火時設立和平委員會（Board of Peace），這個委員會再成立加薩國家行政委員會。

自從停火生效以來，哈瑪斯多次表示已準備好退出加薩的日常治理，但有關其解除武裝的棘手議題一直懸而未決。加薩國家行政委員會也一直未進駐加薩，據報是因為以色列反對。

加薩停火協議原本準備邁入第二階段，也就是哈瑪斯解除武裝及以色列軍隊逐步撤出加薩，但進展已停滯數月。

哈瑪斯和巴勒斯坦其他派系近來在埃及首都開羅與調解方進行數輪會談，以縮小歧見，尤其是在第二階段議題上。

哈瑪斯發言人卡西姆（Hazem Qassem）表示：「為了不讓仍在進行侵略及種族滅絕戰爭的占領方有任何藉口，哈瑪斯已經邁出新的一步，將不再負責加薩走廊事務。」他還說：「我們希望加薩國家行政委員會迅速進駐，哈瑪斯也重申準備好將治理責任交給這個委員會，以確保其成功。」

對於哈瑪斯的表態，由川普任命的和平委員會表示，強調評估將以實際行動為準，而非口頭承諾。以色列外長吉德翁薩爾（Gideon Saar）則在社群平台X上公開駁斥，指哈瑪斯企圖藉由讓位給技術官僚政府，來規避解除武裝的命運。薩爾強調，只要哈瑪斯手中還握有武器，任何平民政府都只能聽其擺布。