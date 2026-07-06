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荷莫茲海峽再傳船隻遇襲 伊朗射飛彈擊中兩艘商船

編譯劉忠勇／綜合外電
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英國海事貿易行動辦公室說，一艘向南航行的油輪在阿曼利馬以東約 8 海里處通報，左...
英國海事貿易行動辦公室說，一艘向南航行的油輪在阿曼利馬以東約 8 海里處通報，左舷遭不明物體擊中，沒有傳出傷亡。(路透)

荷莫茲海峽又傳船隻遇襲，可見這條水道航運仍有風險，國際油價應聲上漲。

布蘭特原油漲逾每桶 72 美元，西德州中級原油接近 69 美元。英國海事貿易行動辦公室說，一艘向南航行的油輪在阿曼利馬以東約 8 海里處通報，左舷遭不明物體擊中，沒有傳出傷亡。

新加坡時間上午8時58分，9月交割的布蘭特原油上漲0.4%，報每桶72.31美元；8月交割的西德州中級原油（WTI）上漲0.5%，報每桶68.87美元。

另外，Axios記者在 X 平台發文引述美國官員說，伊朗至少向通過海峽的商船發射兩枚飛彈。記者說，兩艘商船遭擊中並受重創，但沒有傳出傷亡。

荷莫茲海峽連接波斯灣產油國和全球市場。這條水道先前因美伊戰爭幾乎全面關閉，近日已部分重開，最近通行船隻包括一支至少八艘和日本有關船隻組成的船隊。不過，即使交通正在恢復，通行量仍低於衝突前水準。

華府和德黑蘭達成臨時和平協議後，市場對中東供應中斷的疑慮減緩，油價第2季重挫 30%。全球指標布蘭特原油已完全吐回近月累積的戰爭溢價，高盛和摩根士丹利等大型銀行如今警告，供應過剩風險可能重現。

ING Groep 駐新加坡大宗商品策略主管派特森（Warren Patterson）說：「波斯灣最新船隻攻擊事件提醒我們，局勢距離正常化仍相當遙遠。美國若展現克制，短期內可能為油價提供一些支撐，但在市場氣氛偏空、現貨市場疲弱之下，任何反彈可能都會很短暫。」

精華 FAQ

  • 報導指出，一艘向南航行的油輪在阿曼利馬以東通報左舷遭不明物體擊中，另有美方官員說伊朗對通過海峽的商船發射兩枚飛彈。

  • 事件提升市場對中東航運安全的擔憂，帶動布蘭特原油與西德州中級原油同步上漲，但漲幅不大，顯示交易員仍在觀望後續發展。

  • 雖然衝突風險再現，但華府與德黑蘭臨時和平協議後，市場更關注供應過剩風險，高盛與摩根士丹利也提醒油價壓力可能重現。

伊朗 荷莫茲海峽 油價

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