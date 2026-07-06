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伊朗核設施新工程 疑違終戰協議 美智庫這麼說…

編譯中心／綜合5日電
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衛星影像顯示，伊朗納坦茲核設施附近隧道出現車輛活動和施工跡象。圖為當地設施一景。...
衛星影像顯示，伊朗納坦茲核設施附近隧道出現車輛活動和施工跡象。圖為當地設施一景。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：美智庫公布衛星影像，指納坦茲附近隧道出現新施工動態。
  • 重點二：分析認為伊朗可能加強防護，以防濃縮鈾遭美軍奪取。
  • 重點三：川普與內唐亞胡通話，同意北約峰會後盡快會面談局勢。

美國智庫公布最新衛星影像，直指伊朗納坦茲核設施附近隧道出現新工程動態，疑似違反美伊終戰諒解備忘錄。國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西接受今日俄羅斯通訊社採訪時說，截至目前，該機構核查人員尚未獲准進入伊朗核設施，而伊朗持有的濃縮鈾仍在其核設施內。

5日是為期六天的前伊朗最高領袖哈米尼國葬儀式第二天，伊朗首都德黑蘭街頭湧現人潮，民眾紛紛上街為哈米尼哀悼。CNN報導，伊朗稱預計將有1500萬人出席哈米尼的國葬，但部分民眾坦言不在乎，甚至質疑數據誇大。首都德黑蘭數名居民說，他們拒絕加入德黑蘭街頭哀悼群眾，對這個盛大的活動感到失望且漠不關心。一名30歲德黑蘭男子表示 ，儘管哈米尼過世，「什麼都沒有改變」，現任最高領袖穆吉塔巴可能也不會有什麼不同。

另據青年日報引述以色列時報5日報導，總部位於華盛頓的美國智庫「科學暨國際安全研究所」2日公布衛星影像，指出位於納坦茲核設施附近，名為「十字鎬山」（Pickaxe Mountain）的場址，於6月底開始出現車輛活動和施工跡象，疑似正在加固隧道入口；而福爾多核設施的另一處隧道口，也於5月出現土堆／石堆形式的被動防護措施。

科學暨國際安全研究所分析，伊朗此舉可能是採取強化防衛措施，應對美軍可能奪取濃縮鈾的潛在行動；儘管納坦茲設施先前遭美國與以色列空襲中受損的入口、電力系統及HVAC冷卻系統等設備，目前尚未修復，其地下濃縮設施也無法進入。而福爾多和伊斯法罕的隧道入口亦呈現封閉狀態。但因美伊14點終戰備忘錄要求德黑蘭當局在談判期間維持核計畫與設施既有現狀，因此伊朗在「十字鎬山」進行工程，已構成違反協議嫌疑。

此外，據報導，美國總統川普與以色列總理內唐亞胡於近日通話，同意最快在北約峰會後舉行會談商討中東局勢。川普4日說，已於稍早與內唐亞胡通話，強調兩人「相處融洽」，且應允以方提出在白宮會面要求，最快可望於近日土耳其北約峰會後舉行；內唐亞胡辦公室也證實上述消息，稱兩人同意「盡快在美國會面」，而內唐亞胡也在4日美國獨立紀念日當天發布影片，強調美以合作捍衛民主自由價值重要性。

精華 FAQ

  • 科學暨國際安全研究所公布衛星影像後指出，納坦茲核設施附近的「十字鎬山」場址自6月底起出現車輛活動與施工跡象，研判可能是在加固隧道入口。

  • 因美伊14點終戰備忘錄要求伊朗在談判期間維持核計畫與設施現狀，若伊朗在相關場址進行新工程，便可能被視為違反協議，至少構成明顯嫌疑。

  • 兩人通話後同意，最快在北約峰會結束後舉行會面，進一步討論中東局勢；以色列總理辦公室也證實，雙方希望盡快在美國直接會談。

伊朗 哈米尼

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