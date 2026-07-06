伊朗領袖憂暗殺 缺席父親哈米尼國葬

伊朗首都德黑蘭的大莫薩拉清真寺園區，空拍圖可見為數眾多的伊朗人五日聚集參加前最高領袖哈米尼的國葬儀式活動。(美聯社)

5日是為期六天的前伊朗 最高領袖哈米尼 國葬儀式第二天。被伊朗官方准許現場報導的紐約時報4日報導，對為何現任伊朗最高領袖穆吉塔巴(Mojtaba Khamenei)仍未出席其父哈米尼的國葬儀式，主因是伊朗維安團隊擔憂以色列 企圖暗殺穆吉塔巴或追蹤他的藏身處，因此未安排他出席。

但穆吉塔巴表達有意參與至少部分儀式，希望出席預定9日在伊朗第二大城馬什哈德的伊瑪目禮薩聖陵，為亡父哈米尼誦念祈禱文。

兩位伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)官員說，穆吉塔巴一名姻親六月對伊媒安薩夫新聞(Ansaf News)說，安全專家建議他目前不要以任何方式暴露自己，即使是發表演說等的發聲也不行。

川普總統4日就對新聞網站Axios指稱，在哈米尼國葬儀式，「他們全都在那。只要開一槍，我們就能把他們全都解決，但我們不會那麼做，因為那樣一來，就沒人可以跟我們談判了」。

川普直言，他看到有伊朗人在儀式上哭泣，令他感到很意外，他原本以為伊朗人都痛恨哈米尼。川普甚至指稱，「也許那只是假哭」。

總部在卡達杜哈的半島電視台四日報導，這場國葬可能鞏固伊朗神權體制，提升穆吉塔巴在伊朗國內的威望。這場國葬也象徵伊朗一個時代的終結；哈米尼遇刺身亡非但沒有因此削弱伊朗，對許多伊朗人來說，反而成為一股凝聚全國的力量。

伊朗前最高領袖哈米尼國葬儀式自4日起展開，為期六天。5日哈米尼其中三個兒子在哈米尼及其他四名罹難親屬：孫女、女婿、女兒和次子的妻子靈柩前祈禱悼念。現任最高領袖、哈米尼次子穆吉塔巴尚未現身。

川普總統4日則對新聞網站Axios指稱，伊朗人「正懇求達成協議」，但美伊決定暫停談判一周，等哈米尼的葬禮和相關儀式結束後再繼續談。川普說，美伊這段期間「不會互相開火」。沙烏地阿拉伯「阿拉伯衛星電視台」同日引述消息人士報導，美伊新一輪談判有望11日在巴基斯坦舉行。

哈米尼自1989年起成為伊朗最高領袖，但今年2月底美國和以色列聯手對伊朗開戰當天就在「斬首行動」的空襲中身亡，享壽86歲。為了悼念哈米尼，伊朗當局規畫一系列國葬儀式。

根據伊朗國營電視台畫面，首都德黑蘭的大莫薩拉清真寺園區庭院內停放五具覆蓋伊朗國旗的簡樸靈柩，其中一具較小的靈柩安放哈米尼年僅一歲兩個月孫女遺體。哈米尼三個兒子穆斯塔法、梅薩姆與馬樹德站在靈柩前祈禱。

負責國葬儀式的伊朗伊斯蘭革命衛隊的德黑蘭指揮官哈山查德5日說，當天上午8時舉行祈禱儀式。

哈米尼與親屬的靈柩4日停靈清真寺，供伊朗領導高層和巴基斯坦等外國高官到場致意後，就蓋上玻璃罩移至室外。

哈米尼靈柩將停放至6日，7日移靈至伊朗聖城科姆，8日轉往鄰國伊拉克幾個什葉派聖城，最終9日於哈米尼故鄉、伊朗東北部的馬什哈德下葬。

德黑蘭街頭5日湧現人潮，民眾湧入街頭為哈米尼哀悼，他們徹夜聚在大莫薩拉清真寺園區，有人甚至開車1000公里前來，只為送哈米尼最後一程。

接位的56歲穆吉塔巴自3月8日獲伊朗專家會議選為最高領袖後，至今都沒公開現身或公布相關影像甚至聲音，僅以書面形式發布聲明，引發外界揣測他的健康狀況。有知情人士對外媒說，穆吉塔巴臉部和腿部在開戰當天的空襲中受重傷。

伊朗為前最高領袖哈米尼，全國舉葬。圖為伊朗德黑蘭街頭，懸掛哈米尼(左)與接任的伊朗最高領袖穆吉塔巴的肖像。穆吉塔巴仍未出席父親哈米尼的國葬儀式。(路透)