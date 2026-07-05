我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

盤查少年爆槍戰 紐約警員中彈 防彈背心救一命

不甩高溫高油價 7220萬人趁國慶連假出遊

伊朗估1500萬人送哈米尼 部分民眾坦言不在意批誇大

編譯羅方妤／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗民眾5日聚集在首都德黑蘭，站在灑水器下方出席已故最高領袖哈米尼公開告別式，揮...
伊朗民眾5日聚集在首都德黑蘭，站在灑水器下方出席已故最高領袖哈米尼公開告別式，揮舞國旗致敬。(路透)

CNN報導，為了展現團結，伊朗稱預計將有1500萬人出席前最高領袖哈米尼的國葬，德黑蘭街頭5日也確實湧現哀悼人潮，但部分民眾坦言自己並不在乎，甚至質疑數據誇大。

首都德黑蘭數名居民接受CNN採訪，因憂心安全問題要求匿名。他們說，他們拒絕加入德黑蘭街頭哀悼群眾，對這個盛大的活動感到失望且漠不關心。

一名30歲德黑蘭男子告訴CNN：「聽著，如果我仔細想想這件事，我會感到生氣，他們竟然為了一個毀了無數人生活的人，而封鎖整座城市。但老實說，我已經不在乎了。」

這名男子表示，到頭來，儘管哈米尼過世，「什麼都沒有改變」，穆吉塔巴可能也不會有什麼不同。

住在美國紐約的伊朗分析家阿吉齊（Arash Azizi）告訴CNN，伊朗是擁有9000萬人口的國家，人們對哈米尼的看法各有不同。他說：「少數人堅定支持哈米尼，其他人看法分歧。他擔任伊朗國家元首近40年，不同伊朗人對他統治各層面評價截然不同。」

一名35歲德黑蘭居民在當地經營一間商店。他說，他們決定「無視這件事」。他告訴CNN，「我甚至不想在這上面浪費時間，所以我打算放鬆、過得輕鬆點，找朋友來聚聚，保持心情不受影響」，這個政權「總是會作秀」。

德黑蘭一名30幾歲兼任女教師表示，伊朗政權高度誇大哀悼者人數。她提到自己親眼見到的人潮規模，說：「那種1000萬、2000萬人都是胡扯。即使在最好的情況下，一天內也不太可能達到100萬人，根本不可能。但人們該看看他們砸了多少錢在這上面。」

精華 FAQ

  • 官方此舉主要是想對外展現團結與支持，塑造全民哀悼的形象。不過德黑蘭街頭雖有群眾聚集，仍有不少居民明言不在乎，也質疑數字失真。

  • 部分居民因安全考量要求匿名，並表示拒絕加入哀悼人潮。他們認為活動令人失望且漠不關心，甚至直言政權總愛作秀，自己只想照常生活。

  • 伊朗分析人士指出，哈米尼執政近四十年，國內對他的評價本就分歧，因此很難以單一數字概括民意。受訪民眾則認為百萬以上說法誇張，缺乏可信度。

伊朗 哈米尼

上一則

哈米尼葬禮 未見繼任領袖兒子穆吉塔巴

下一則

南韓擬運用晶片超額稅收 設立「未來應對基金」拚成長

延伸閱讀

伊朗已故最高領袖哈米尼6天喪禮儀式登場 估千萬人送別

伊朗已故最高領袖哈米尼6天喪禮儀式登場 估千萬人送別
穆吉塔巴會現身？哈米尼國葬德黑蘭舉行 30國代表將出席悼念

穆吉塔巴會現身？哈米尼國葬德黑蘭舉行 30國代表將出席悼念
哈米尼將國葬 伊朗軍事指揮官警告美、以勿發動襲擊

哈米尼將國葬 伊朗軍事指揮官警告美、以勿發動襲擊
前伊朗最高領袖哈米尼國葬 德黑蘭這天全面關閉空域

前伊朗最高領袖哈米尼國葬 德黑蘭這天全面關閉空域

熱門新聞

人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27
羅馬尼亞一隻海鷗27日在首都布加勒斯特泰坦公園噴泉消暑。歐新社

科學家：若無人為氣候變遷 歐洲不可能6月就這麼熱

2026-06-29 09:21
2023年6月29日，以色列哈澤里姆空軍基地舉行飛行員畢業典禮，一架以色列空軍F-15戰鬥機飛越上空。(美聯社)

以色列防長：若伊朗再射飛彈 最快明天單獨開打

2026-06-29 20:53
俄羅斯國防部新聞處2024年10月11日發布的照片顯示，俄羅斯國防部長別洛烏索夫視察新成立的國防部先進無人技術中心「盧比孔」。（美聯社）

路透揭機密文件 俄國防部長批准中國秘訓俄軍 點名解放軍「這缺點」

2026-07-01 06:30
哈利王子(左)和梅根。(路透)

梅根與子女不陪哈利王子訪倫敦 不排除赴英國其他地方

2026-07-04 13:21
英王查理三世。（路透）

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

2026-06-05 17:02

超人氣

更多 >
世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」

世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」
年薪20萬代價 多華人工程師身心失衡 被迫請醫療長假

年薪20萬代價 多華人工程師身心失衡 被迫請醫療長假
BLACKPINK Lisa整成蒜頭鼻？粉絲熱議：特色全失

BLACKPINK Lisa整成蒜頭鼻？粉絲熱議：特色全失
林志玲、言承旭情纏16年未果 蔡康永開畫展 昔日戀人罕「再見同框」

林志玲、言承旭情纏16年未果 蔡康永開畫展 昔日戀人罕「再見同框」
世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉

世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉