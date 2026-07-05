開車1000公里也要來送別 伊朗人湧德黑蘭街頭悼哈米尼

大批民眾4日聚集伊朗首都德黑蘭大莫薩拉清真寺外，有人一手揮舞伊朗國旗、一邊高舉象徵復仇的紅旗。（美聯社）

前伊朗 最高領袖哈米尼 國葬儀式4日正式展開，為期6天。美國CNN報導，伊朗首都德黑蘭街頭5日湧現人潮，民眾紛紛上街為哈米尼哀悼。信徒們徹夜聚集在停放哈米尼及其家人遺體的清真寺建築群，有人甚至開車1000公里前來，只為送哈米尼最後一程。

身穿黑衣的人潮5日上午從大莫薩拉清真寺（Grand Mosalla）湧出。朝聖者們在附近道路擺攤提供茶水點心。

CNN在德黑蘭採訪哀悼者，與他們的每次對話中，幾乎都聽見要求報復的挑釁呼聲。45歲婦女莎拉（Sara）看著走過的人群，說：「這本身就是種報復。他們應該明白，人民的團結就是報復。」

58歲男子哈特米開車行駛1000公里，參加哈米尼葬禮。他說：「我們的力量在這裡展現。」

伊朗人在戰爭期間的談話，普遍充斥對於空襲的恐懼，如今已煙消雲散。但深刻的憤怒，特別是對哈米尼遇害的憤怒，幾呼仍充斥著每次對話。

對於美國總統川普，在該國保守派居多的群眾中，其所傳達的信息非常直接。54歲的巴卡特女士告訴CNN：「我們希望他和他的家人都死光。」

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