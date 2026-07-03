穆吉塔巴會現身？哈米尼國葬德黑蘭舉行 30國代表將出席悼念
伊朗官媒報導，在美國與以色列2月底空襲時身亡的伊朗最高領袖哈米尼的遺體，2日運抵首都德黑蘭的大莫薩拉清真寺（Grand Mosalla），準備舉行國葬。
預計數以百萬計的民眾和多國外賓，將參加3日哈米尼（Ali Khamenei）的官方追悼儀式。
根據公開畫面顯示，覆蓋伊朗三色國旗的哈米尼靈柩，2日被迎進大莫薩拉清真寺。
哈米尼的喪禮籌備因處於戰時而延後，如今美伊簽署和平協議架構後才開始進行。
哈米尼是許多什葉派教徒心目中的精神領袖，在美國和以色列2月底空襲伊朗時於官邸遇襲身亡，享壽86歲。他的靈柩將於大莫薩拉清真寺停厝3天，供民眾瞻仰。
據了解，中國、阿富汗及高加索地區鄰國都派代表參加葬禮。在美伊談判期間從中斡旋的巴基斯坦也表示總理夏立夫（Shehbaz Sharif）會出席儀式。
伊朗官員表示，預計喪禮會吸引1500萬至2000萬民眾前來悼念，這將成為伊朗史上最大規模的國葬。
伊朗安排在德黑蘭舉行哈米尼的國家追悼儀式，邀請外國元首與代表團出席，估計約有30多國代表參加，屆時德黑蘭的空域將部分關閉。
預定7月9日正式安葬，哈米尼的遺體將運回他的家鄉馬什哈德（Mashhad），最終安葬於伊瑪目禮薩聖陵(Holy Shrine of Iman Reza )。
哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba）自接班為最高領袖後，一直未公開露面，屆時是否會現身德黑蘭的主場儀式，目前尚未知曉。
遺體已運抵德黑蘭的大莫薩拉清真寺，將停厝三天供民眾瞻仰，3日舉行官方追悼儀式，之後再於7月9日運回馬什哈德安葬。 伊朗官員預估將有1500萬至2000萬民眾前來悼念，若數字成真，將成為伊朗史上最大規模的國葬，也凸顯哈米尼在什葉派社群中的影響力。 中國、阿富汗及高加索鄰國已確認派員，巴基斯坦總理夏立夫也將出席；至於哈米尼之子穆吉塔巴，雖已接班卻未公開露面，是否現身仍不明。
精華 FAQ
遺體已運抵德黑蘭的大莫薩拉清真寺，將停厝三天供民眾瞻仰，3日舉行官方追悼儀式，之後再於7月9日運回馬什哈德安葬。
伊朗官員預估將有1500萬至2000萬民眾前來悼念，若數字成真，將成為伊朗史上最大規模的國葬，也凸顯哈米尼在什葉派社群中的影響力。
中國、阿富汗及高加索鄰國已確認派員，巴基斯坦總理夏立夫也將出席；至於哈米尼之子穆吉塔巴，雖已接班卻未公開露面，是否現身仍不明。
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