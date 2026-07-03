我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「獲利泡沫」吹太大？AI熱潮推高企業獲利預期 恐引爆美股修正

整理包／川普最新專訪說什麼？為子女抱屈 堅持拔庫克 5重點一次看

穆吉塔巴會現身？哈米尼國葬德黑蘭舉行 30國代表將出席悼念

中央社／德黑蘭3日即時報導
預計數以百萬計的民眾和多國外賓，將參加明天哈米尼的官方追悼儀式。（歐新社）
預計數以百萬計的民眾和多國外賓，將參加明天哈米尼的官方追悼儀式。（歐新社）

伊朗官媒報導，在美國與以色列2月底空襲時身亡的伊朗最高領袖哈米尼的遺體，2日運抵首都德黑蘭的大莫薩拉清真寺（Grand Mosalla），準備舉行國葬。

預計數以百萬計的民眾和多國外賓，將參加3日哈米尼（Ali Khamenei）的官方追悼儀式。

根據公開畫面顯示，覆蓋伊朗三色國旗的哈米尼靈柩，2日被迎進大莫薩拉清真寺。

哈米尼的喪禮籌備因處於戰時而延後，如今美伊簽署和平協議架構後才開始進行。

哈米尼是許多什葉派教徒心目中的精神領袖，在美國和以色列2月底空襲伊朗時於官邸遇襲身亡，享壽86歲。他的靈柩將於大莫薩拉清真寺停厝3天，供民眾瞻仰。

據了解，中國、阿富汗及高加索地區鄰國都派代表參加葬禮。在美伊談判期間從中斡旋的巴基斯坦也表示總理夏立夫（Shehbaz Sharif）會出席儀式。

伊朗官員表示，預計喪禮會吸引1500萬至2000萬民眾前來悼念，這將成為伊朗史上最大規模的國葬。

伊朗安排在德黑蘭舉行哈米尼的國家追悼儀式，邀請外國元首與代表團出席，估計約有30多國代表參加，屆時德黑蘭的空域將部分關閉。

預定7月9日正式安葬，哈米尼的遺體將運回他的家鄉馬什哈德（Mashhad），最終安葬於伊瑪目禮薩聖陵(Holy Shrine of Iman Reza )。

哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba）自接班為最高領袖後，一直未公開露面，屆時是否會現身德黑蘭的主場儀式，目前尚未知曉。

精華 FAQ

  • 遺體已運抵德黑蘭的大莫薩拉清真寺，將停厝三天供民眾瞻仰，3日舉行官方追悼儀式，之後再於7月9日運回馬什哈德安葬。

  • 伊朗官員預估將有1500萬至2000萬民眾前來悼念，若數字成真，將成為伊朗史上最大規模的國葬，也凸顯哈米尼在什葉派社群中的影響力。

  • 中國、阿富汗及高加索鄰國已確認派員，巴基斯坦總理夏立夫也將出席；至於哈米尼之子穆吉塔巴，雖已接班卻未公開露面，是否現身仍不明。

哈米尼 以色列 伊朗

上一則

美以分歧？以色列策畫暗殺伊朗2大談判代表 美示警德黑蘭提防

延伸閱讀

哈米尼將國葬 伊朗軍事指揮官警告美、以勿發動襲擊

哈米尼將國葬 伊朗軍事指揮官警告美、以勿發動襲擊
伊朗已故最高領袖葬禮 中國將派人大副委員長出席

伊朗已故最高領袖葬禮 中國將派人大副委員長出席
美以分歧？以色列策畫暗殺伊朗2大談判代表 美示警德黑蘭提防

美以分歧？以色列策畫暗殺伊朗2大談判代表 美示警德黑蘭提防
美勸伊朗放棄收費內幕曝光 美國慶日前雙方克制

美勸伊朗放棄收費內幕曝光 美國慶日前雙方克制

熱門新聞

人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27
羅馬尼亞一隻海鷗27日在首都布加勒斯特泰坦公園噴泉消暑。歐新社

科學家：若無人為氣候變遷 歐洲不可能6月就這麼熱

2026-06-29 09:21
2023年6月29日，以色列哈澤里姆空軍基地舉行飛行員畢業典禮，一架以色列空軍F-15戰鬥機飛越上空。(美聯社)

以色列防長：若伊朗再射飛彈 最快明天單獨開打

2026-06-29 20:53
英王查理三世。（路透）

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

2026-06-05 17:02
荷莫茲海峽。（路透）

伊朗報復轟炸美軍8處目標 放話「迎接地獄」恐全面中止協議

2026-06-27 22:55
網紅因穿著運動上衣，被漢莎航空地勤攔下，告知不能登機。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk ）

女網紅穿中空運動裝搭機遭阻 地勤指「像沒穿」要求外套拉鍊拉到頂

2026-06-26 20:00

超人氣

更多 >
台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名

台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名
中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元

中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元
一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」

一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」
世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？

世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？
中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外

中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外