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美以分歧？以色列策畫暗殺伊朗2大談判代表 美示警德黑蘭提防

編譯周辰陽／即時報導
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伊朗外交部長阿拉奇（中）與國會議長卡利巴夫（左二）6月21日清晨抵達瑞士琉森附近...
伊朗外交部長阿拉奇（中）與國會議長卡利巴夫（左二）6月21日清晨抵達瑞士琉森附近的布爾根施托克度假村。（美聯社）

紐約時報2日報導，根據現任及前任美國官員說法，美國官員相信，華府今年春天與德黑蘭進行敏感談判、試圖達成臨時和平協議期間，以色列可能策畫暗殺伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）與國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）兩名高層談判代表。

從美以對伊朗開戰以來，刺殺德黑蘭資深領袖就是以色列戰略的一環。以軍根據部分美國情報發動攻擊，擊斃最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）等多名高層官員，其中也包括川普政府原本希望談判的對象：伊朗最高國安官員拉里賈尼（Ali Larijani）及前外交部長哈拉齊（Kamal Kharazi）。兩人當時都參與美伊談判，並在以色列空襲中喪生。

華爾街日報3月報導，以色列曾將阿拉奇與卡利巴夫列入暗殺名單，但隨著美國討論啟動與伊朗談判而暫時移出。一名美國官員及一名中東官員表示，川普政府約在同一時間得知，至少卡利巴夫已被列入以色列攻擊名單，並要求以方克制。

美國官員承認，在戰爭最激烈階段，因為以色列意圖推翻伊朗強硬派政府，阿拉奇與卡利巴夫身為伊朗資深政府官員，可能屬於以色列的合法攻擊目標。不過，4月談判正式展開後，美國官員認為，任何刺殺阿拉奇與卡利巴夫的行動都將終止談判、重新引爆戰火，美方對兩人可能遭鎖定的擔憂也急劇升高。

部分官員表示，美國擔心以色列暗殺行動將使談判破局，甚至採取非比尋常的舉動，要求區域內其他國家示警伊朗提防。華郵報導，一位美方官員表示：「你殺了這些人，就等於殺了務實主義者。」

報導指出，伊朗在談判期間採取多項預防措施，使以色列更難攻擊高階官員。官員表示，卡利巴夫4月原定前往伊斯蘭馬巴德與美國副總統范斯會面，但伊朗安全官員擔心，以色列可能藉機暗殺卡利巴夫或阿拉奇、破壞談判，因此透過巴基斯坦及卡達居中傳話，向美國尋求保證，以方不會對伊朗代表團發動秘密行動。

當時，巴基斯坦派出戰機，護送載有70多名伊朗代表團成員的專機往返伊朗邊境與首都伊斯蘭馬巴德。然而，代表團返回德黑蘭途中，卻傳出可能遭以色列攻擊的威脅。

2名官員表示，伊朗安全部門通知載著卡利巴夫的專機，情報顯示，以色列計畫攻擊專機，且已有2架以軍戰機自伊拉克附近的西部邊界進入伊朗領空。

陪同卡利巴夫前往伊斯蘭馬巴德的資深顧問穆罕默迪（Mahdi Mohammadi）在社群媒體證實此事。他與兩名官員表示，專機因此緊急降落在靠近巴基斯坦邊界的伊朗邊境城市馬什哈德（Mashhad），代表團再經約8小時陸路返回德黑蘭。

川普政府懷疑以色列可能策畫暗殺兩名最高談判代表，凸顯美以兩國戰爭目標雖在戰爭初期相當接近，卻很快出現重大分歧。美國希望達成和平協議，但以色列自4月首次停火以來一直持懷疑態度。分析人士表示，美國官員覺得有必要警告伊朗提防以色列暗殺，顯示美以關係緊張，以及川普政府對以色列政府的影響力有限。

精華 FAQ

  • 因為兩人是美伊敏感談判中的核心代表，美方接獲情報稱他們曾被列入以色列暗殺名單，且以方過去也常以刺殺伊朗高層作為戰略手段。

  • 美方擔心刺殺會讓談判破局、戰火重燃，因此要求區域內其他國家向伊朗示警，並對以色列表達克制要求，盼保住協商空間。

  • 它顯示美以在伊朗政策上出現明顯分歧：美國傾向透過談判尋求臨時和平，以色列則偏向持續施壓，甚至採取更強硬的定點清除行動。

以色列 伊朗 哈米尼

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