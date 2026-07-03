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哈米尼將國葬 伊朗軍事指揮官警告美、以勿發動襲擊

編譯中心／綜合2日電
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伊朗正為已故前最高領袖哈米尼籌辦國葬之際，一名伊朗軍事指揮官2日警告美國與以色列...
伊朗正為已故前最高領袖哈米尼籌辦國葬之際，一名伊朗軍事指揮官2日警告美國與以色列，勿在此期間發動任何攻擊，否則德黑蘭將採取嚴厲報復行動。圖為在伊朗德黑蘭的一座清真寺裡，掛著一幅哈米尼的照片。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：伊朗軍事指揮官警告美國與以色列，勿在哈米尼國葬期間發動攻擊。
  • 重點二：德黑蘭表示，若遭威脅或侵略，將對任何行動採取嚴厲報復。
  • 重點三：美伊間接會談後續將續談，下一輪預計在哈米尼喪禮後舉行。

伊朗正為已故前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）籌辦國葬之際，一名伊朗軍事指揮官2日警告美國與以色列，勿在此期間發動任何攻擊，否則德黑蘭將採取嚴厲報復行動。另外，美伊1日的間接會談結束後，居間斡旋國2日表示，下一輪美伊間接會談預計會在哈米尼的喪禮後舉行。

路透報導，伊朗哈塔姆安比亞中央總部（Khatam Al-Anbiya）指揮官阿布杜拉希（Ali Abdollahi）在國營媒體發布聲明表示，他們嚴正警告伊朗的敵人，尤其是美國與以色列，「切勿錯估情勢，慎思我軍將對任何威脅或侵略行動祭出嚴厲報復」。

美以兩國於2月底對伊朗開戰，伊朗時任最高領袖哈米尼在戰爭首日的空襲中身亡。

他的喪禮及相關儀式將於本月4日在德黑蘭展開，並以9日在其故鄉麥什赫德（Mashhad）下葬告終，期間伊朗聖城科姆（Qom）和伊拉克也計畫舉行紀念儀式。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）稱伊朗現任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）也被列為擊殺目標後，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）1日發出類似警告。

阿拉奇強調，若伊朗人民或領導階層受到任何威脅，德黑蘭將立刻發動強烈反擊。

伊朗媒體報導，喪禮期間國內將加強安全措施，伊朗民航局首長1日也宣布，德黑蘭與麥什赫德等多個城市將暫時實施空域管制。

據中央社引述法新社報導，儘管美伊本周仍互有交火，在1日雙方間接會談落幕後，美國總統川普及擔任調停國的卡達和巴基斯坦，都釋出外交談判持續推進的訊息。

雙方之前達成諒解備忘錄，同意重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）並停止敵對行動，然而雙方須在後續會談中處理多項重大議題，其中包括伊朗核計畫。

率領德黑蘭代表團的伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）在1日會談結束後表示，美伊雙方同意於3日前建立溝通管道，用於通報和記錄任何違反美伊諒解備忘錄的行為。

精華 FAQ

  • 伊朗哈塔姆安比亞中央總部指揮官阿布杜拉希公開警告美國與以色列，要求兩國切勿在哈米尼國葬期間發動任何攻擊，否則德黑蘭將以嚴厲手段報復。

  • 伊朗外交部長阿拉奇與軍方都強調，若伊朗人民或領導層遭受威脅，德黑蘭會立刻發動強烈反擊，並以報復行動回應任何侵略。

  • 在1日的間接會談結束後，調停方表示談判將持續推進，下一輪美伊會談預計在哈米尼喪禮後舉行，雙方也同意先建立通報違規行為的溝通管道。

哈米尼 伊朗 以色列

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