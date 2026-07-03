哈米尼將國葬 伊朗軍事指揮官警告美、以勿發動襲擊

伊朗正為已故前最高領袖哈米尼籌辦國葬之際，一名伊朗軍事指揮官2日警告美國與以色列，勿在此期間發動任何攻擊，否則德黑蘭將採取嚴厲報復行動。圖為在伊朗德黑蘭的一座清真寺裡，掛著一幅哈米尼的照片。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 伊朗軍事指揮官警告美國與以色列，勿在哈米尼國葬期間發動攻擊。

伊朗軍事指揮官警告美國與以色列，勿在哈米尼國葬期間發動攻擊。 重點二： 德黑蘭表示，若遭威脅或侵略，將對任何行動採取嚴厲報復。

德黑蘭表示，若遭威脅或侵略，將對任何行動採取嚴厲報復。 重點三：美伊間接會談後續將續談，下一輪預計在哈米尼喪禮後舉行。

伊朗 正為已故前最高領袖哈米尼 （Ali Khamenei）籌辦國葬之際，一名伊朗軍事指揮官2日警告美國與以色列 ，勿在此期間發動任何攻擊，否則德黑蘭將採取嚴厲報復行動。另外，美伊1日的間接會談結束後，居間斡旋國2日表示，下一輪美伊間接會談預計會在哈米尼的喪禮後舉行。

路透報導，伊朗哈塔姆安比亞中央總部（Khatam Al-Anbiya）指揮官阿布杜拉希（Ali Abdollahi）在國營媒體發布聲明表示，他們嚴正警告伊朗的敵人，尤其是美國與以色列，「切勿錯估情勢，慎思我軍將對任何威脅或侵略行動祭出嚴厲報復」。

美以兩國於2月底對伊朗開戰，伊朗時任最高領袖哈米尼在戰爭首日的空襲中身亡。

他的喪禮及相關儀式將於本月4日在德黑蘭展開，並以9日在其故鄉麥什赫德（Mashhad）下葬告終，期間伊朗聖城科姆（Qom）和伊拉克也計畫舉行紀念儀式。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）稱伊朗現任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）也被列為擊殺目標後，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）1日發出類似警告。

阿拉奇強調，若伊朗人民或領導階層受到任何威脅，德黑蘭將立刻發動強烈反擊。

伊朗媒體報導，喪禮期間國內將加強安全措施，伊朗民航局首長1日也宣布，德黑蘭與麥什赫德等多個城市將暫時實施空域管制。

據中央社引述法新社報導，儘管美伊本周仍互有交火，在1日雙方間接會談落幕後，美國總統川普及擔任調停國的卡達和巴基斯坦，都釋出外交談判持續推進的訊息。

雙方之前達成諒解備忘錄，同意重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）並停止敵對行動，然而雙方須在後續會談中處理多項重大議題，其中包括伊朗核計畫。

率領德黑蘭代表團的伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）在1日會談結束後表示，美伊雙方同意於3日前建立溝通管道，用於通報和記錄任何違反美伊諒解備忘錄的行為。