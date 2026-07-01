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伊朗：與阿曼共同推動海峽收費

編譯盧思綸／綜合報導
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阿曼沿岸近日可見荷莫茲海峽上有多艘船舶。(路透)
阿曼沿岸近日可見荷莫茲海峽上有多艘船舶。(路透)

紐約時報報導，伊朗官員及四名知情外交人士說，儘管美國公開反對，伊朗與阿曼仍在推進一項計畫，準備向通過荷莫茲海峽的船隻收取費用。

彭博報導，伊朗副外長加里巴巴迪(Kazem Gharibabadi)重申，伊朗決心掌控荷莫茲海峽海上交通，希望與阿曼共同管理這條關鍵航道，若阿曼無意合作，伊朗將自行推動航運管制計畫。

加里巴巴迪表示：「我們已警告阿曼人，其他國家無權干涉此事。」他說，伊朗將指定海峽內任何臨時通行航線。

阿曼外長阿布塞迪(Badr Albusaidi)對法國媒體說，阿曼堅守國際法規定，反對針對荷莫茲海峽收取通行費，但未排除設立海事服務費用相關機制，由國家或企業自願付費，類似麻六甲海峽與新加坡海峽已實施的模式。

紐約時報指出，如果計畫實施，將代表這條戰略水道的運作方式出現重大改變。

加里巴巴迪對伊朗國營電視台表示，伊朗希望與掌控這條海峽另一側的阿曼達成協議，共同監管通行船隻，「如果阿曼基於任何理由無意這麼做」，伊朗將自行推動控制航運的計畫。

伊朗官員表示，阿曼近期已向美國及其他西方盟友提案，要求航運公司支付服務費以使用這條海峽。美國談判人員已收到阿曼提案，並表示美方對此有疑慮，打算與阿曼官員討論。

知情外交人士表示，荷莫茲海峽的任何費用都將是自願支付。不過，伊朗官員說，這些付款將是強制性。

川普總統川普在社群發文表示，美伊6月30日在卡達的首都杜哈舉行新一輪會談。美國中東特使威科夫及川普女婿庫許納已抵達卡達，但加里巴巴迪稍早否認美伊有會面計畫，伊朗代表將在卡達透過斡旋人，追蹤初步協議的執行情況。

精華 FAQ

  • 伊朗希望掌控這條戰略航道的海上交通，並與阿曼共同管理通行船隻；若阿曼不合作，伊朗也準備自行推動管制航運的方案，以強化影響力。

  • 阿曼外長表示，阿曼堅守國際法，反對對荷莫茲海峽直接收取通行費；但不排除建立類似麻六甲海峽的自願性海事服務費機制。

  • 紐約時報指出，若收費或管制計畫真正落地，將改變荷莫茲海峽的運作方式，影響國際航運與區域政治，並可能引發美國等國家更強烈關切。

紐約時報 伊朗 荷莫茲海峽

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