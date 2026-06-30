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對伊朗重啟全面戰爭？傳川普已獲軍方簡報 現階段考量曝光

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普6月26日在白宮橢圓辦公室。(路透)
美國總統川普6月26日在白宮橢圓辦公室。(路透)

華爾街日報引述多名知情美國官員透露，總統川普近日曾評估全面重啟對伊朗戰爭，但現已決定繼續維持外交談判，而且他告訴幕僚，可接受美伊核談判超出60天期限，至8月18日以後；期間伊朗若違反初步和平協議，川普也傾向採取一次性打擊作為回應。

川普近日多次與防長赫塞斯、參謀首長聯席會議主席凱恩開會，討論美國是否放棄談判，恢復對伊朗的全面攻擊；兩人並提供川普恢復大規模空襲伊朗軍事設施的選項。官員表示，其中一些人將此舉形容為「把任務完成」。

報導指，川普尚未做出最終決定，但已告訴幕僚，他認為再一輪全面攻擊恐破壞外交努力，並損害華府最終拆除伊朗核計畫的機會。

川普也向幕僚透露，即使與德黑蘭的核協議談判超過8月18日期限，他也可以接受。這項決定將讓談判有更多時間發揮作用。同時，川普目前滿意以一次性打擊作為回應伊朗違約的方式。這種作法上周末已引發美伊駁火，削弱停火。

最新討論顯示，川普正尋找打破與德黑蘭僵局的方法，也尚未排除重返戰事的可能。一些官員認為，恢復衝突等於默認伊朗協議已經失敗。

華府智庫「布魯金斯研究所」伊朗專家、外交政策計畫副主席馬洛尼（Suzanne Maloney）指出，川普手中還有其他選項。美國可放慢解凍伊朗數十億美元資金的速度，或持續提高伊朗企圖控制荷莫茲海峽的代價。

馬洛尼認為，川普現在採取中間路線的策略仍有實質侷限，凸顯川普似乎不想重啟全面戰爭，但伊朗仍保有干擾荷莫茲海峽航運的能力。她補充：「但可預期的美國報復，加上將經濟誘因與守約掛鉤，兩者結合起來，可能說服德黑蘭不要過度出手。」

精華 FAQ

  • 川普現階段傾向維持外交談判，而非立即重啟全面攻擊。他認為再度大規模空襲可能破壞談判空間，削弱華府最終拆除伊朗核計畫的機會。

  • 川普告訴幕僚，他可接受美伊核談判超過原本的60天期限，延長到8月18日之後。這代表他願意給談判更多時間，避免因時限逼近而過早升高衝突。

  • 報導指出，川普目前較傾向以一次性打擊作為回應，而不是立刻展開全面戰爭。美方也可透過延緩解凍資金、提高海峽代價等方式施壓伊朗。

川普 伊朗 赫塞斯

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