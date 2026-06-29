以色列防長：若伊朗再射飛彈 最快明天單獨開打

2023年6月29日，以色列哈澤里姆空軍基地舉行飛行員畢業典禮，一架以色列空軍F-15戰鬥機飛越上空。(美聯社)

美國與伊朗 的談判仍在持續進行，但以色列 國防部長卡茨（Israel Katz）29日表示，以軍已接獲命令，準備一項由以色列獨立執行的攻擊計畫，並警告，只要伊朗向以色列發射任何飛彈，就將引發強力回應。

以色列新消息報（Ynet）報導，卡茨在一場向軍事與外交記者舉行的簡報中表示，如果伊朗向以色列領土發射飛彈，以色列最快可能「明天」就會與伊朗開戰，並透露以軍已接獲命令，若有需要，準備對伊朗展開由以色列獨立執行的軍事行動。

他說：「如果伊朗向以色列發射飛彈，以色列將以武力打擊伊朗。我們不會接受任何伊朗向以色列發射飛彈的局面。這一點也已明確告知美方。以軍正等待命令，並已進入警戒狀態，已有攻擊目標。」

卡茨表示，以色列不希望干擾美國總統川普對伊朗的外交努力，但也強調：「當涉及自我防衛時，沒有任何妥協，無論是在黎巴嫩 還是在伊朗。」

卡茨指出，有兩種情境可能導致以伊重啟戰爭。他說：「一種是川普認為談判已經走到盡頭，決定恢復打擊；另一種則是伊朗攻擊我們。如果伊朗攻擊，那將是第三次伊朗戰爭。情況非常明確。我們不可能容許伊朗向我國領土發射飛彈而不以武力回應。這可能在兩天內發生。我已指示以軍準備一場在伊朗境內進行的『藍白行動』。」

Ynet指出，卡茨所稱的「藍白行動」，是指由以色列主導執行的軍事行動，而非依賴外部力量。他表示：「我們正為伊朗向我們發射飛彈的可能性做準備。以軍已做好攻防兩手準備，既能擊退也能反擊。如有必要，我們將如同上次衝突時一樣，向後方民眾發布警戒。」

他接著說：「我們不會猶豫，將依據以軍建議採取行動。如果我們發現具體危險，將向後方發布警報，並對伊朗發動攻擊。」

被問及伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）時，卡茨表示，穆吉塔巴已被「列入擊殺名單」，形容伊朗人是「優秀的商人」，試圖在談判中爭取讓步，並表示以色列不會允許伊朗製造核武器，「如果能透過協議達成這項目標，那當然更好。」

有記者詢問，若伊朗發動攻擊、以色列展開反擊，美國是否會參戰。卡茨表示：「與美國的防禦夥伴關係仍然存在。但如果伊朗發動攻擊，以色列將以武力行動。這不取決於任何條件。川普是以色列的朋友。在他的世界觀中，他知道誰是好人，誰是壞人。」