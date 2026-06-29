伊朗放話「獨攬荷莫茲大權」 為何不惜再槓美國？專家曝「必要之賭」

26日荷莫茲海峽上的船隻。(路透)

伊朗 外長阿拉奇28日放話，伊朗獨攬荷莫茲海峽 的權限，全權負責海峽通行管理，凸顯與美方立場分歧。紐約時報 報導，德黑蘭為了掌握荷莫茲這枚關鍵籌碼，不惜冒著停火破裂的風險重新與美國開槓。專家分析，因為這對德黑蘭來說是必要之賭──最好情況下若繼續推進核協議，伊朗恐在濃縮鈾上讓步，勢必要更鞏固對荷莫茲海峽的掌控；最糟情況若美國重新掀戰，伊朗必須仰賴干擾海峽航運的能力作為反擊。

伊美24日起連續4天因海峽航運來回交火，伊朗外長阿拉奇28日表示：「荷莫茲海峽海上交通的管理，以及全面恢復通航，都是伊朗的責任。在此事上，沒有任何其他國家或實體負有任何責任或權限。」這項主張與美方說法相左，華府認為初步和平協議並未賦予伊朗控制權，而這條水道的航行必須不受阻礙。

衝突解決組織「國際危機組織」伊朗計畫主任瓦艾斯（Ali Vaez）指出，最好或最壞的情境下，伊朗都需要這枚籌碼。若美伊再次舉行會談，伊朗官員料將視海峽掌控權作為迫使美國讓步的最佳工具。Axios引述美國官員28日稱，美伊預定30日在瑞士舉行新一輪談判。

分析人士指出，正尋求美方解除嚴厲制裁的伊朗，若繼續推進核協議，可能必須交出或稀釋高濃縮鈾庫存，這些材料是伊朗長期戰略嚇阻。

若最壞情況下，美國重新對伊朗開戰，德黑蘭仍需仰賴在海峽的干擾能力。尤其部分伊朗官員懷疑，川普政府可能只是想在期中選舉前爭取時間、緩解經濟壓力，才與伊朗簽署初步協議，之後將重返戰爭。

德黑蘭似乎也察覺華府試圖削弱伊朗對海峽的掌控。

美國盟友阿曼與上周與聯合國國際海事組織單方面畫定一條穿越海峽的航線，僅經由阿曼領海。從伊朗角度來看，此舉違反初步協議，恐威脅伊朗整體戰略核心，必須有所回應。

智庫「歐洲外交關係協會」伊朗分析師葛蘭梅耶（Ellie Geranmayeh）指出，新的德黑蘭領導層更敢於升高情勢，讓華府看見，它有意達成協議，但也不介意重新開戰。

紐時指出，儘管停火一再遭破壞，美伊雙方仍有誘因繼續談判：川普政府不願重返一場可能引爆全球能源危機、且在國內不受歡迎的戰爭；伊朗則希望換取石油制裁豁免與解凍資產。

多數分析人士因此預期，最初60天談判期可能延長數個月。不過，暴力衝突反覆升溫也將拖慢和平進程；若談判代表持續被迫處理臨時協議危機，而非推進核協議等實質議題，並非好兆頭。