伊朗再攻擊巴林、科威特 威脅中止和談

伊朗革命衛隊發布的照片顯示，伊朗發射飛彈攻擊美軍在中東據點。(路透)

美軍空襲伊朗 後，伊朗28日再度發動無人機和飛彈攻擊，目標鎖定巴林與科威特，並警告如果華府 持續發動攻擊，將「完全中止」談判。

美聯社報導，荷莫茲海峽 雖位於伊朗與阿曼領海之間，但長期以來一直被視為國際水道。近幾天，伊朗已兩度攻擊經過靠近阿曼一側航道的船隻。

這波交火始於25日，一架伊朗無人機在阿曼外海攻擊一艘商船，美軍隨後展開報復行動。到了27日，一艘懸掛巴拿馬國旗、正替卡達國營能源公司運送原油的油輪「Kiku」又遭伊朗攻擊，美軍因此打擊了伊朗的「監視基礎設施、通訊系統、防空據點、無人機儲存設施及布雷能力」。 美軍中央司令部發布照片顯示，美軍擊中伊朗一處目標，冒起黑煙。(路透)

川普總統發文指控伊朗違反協議，並警告美國可能「被迫透過軍事手段完成剩餘工作」，「如果事情發展到那一步，伊朗伊斯蘭共和國將不復存在！」

伊朗的伊斯蘭革命衛隊已證實負責巴林與科威特的攻擊。科威特設有大型美軍基地，在美軍空襲伊朗後不久，其防空系統就攔截了伊朗發射的無人機及兩枚飛彈，目前沒有傷亡或財產損失通報。巴林則是美國海軍第五艦隊的駐地，伊朗攻擊造成國際機場附近一棟住宅受損，但無人死亡，受損建築也不靠近艦隊總部。

巴林外交部譴責這次攻擊，稱之為「危險的事態升級…這顯示德黑蘭的作為並非一時衝動，也不是單一事件，而是蓄意且一再重複侵略的系統性模式。」

伊朗外長阿拉奇(Abbas Araghchi)28日再次強調，伊朗必須管理荷莫茲海峽，「任何企圖建立新的安排，或另設有別於伊朗目前執行的做法，只會導致更多複雜問題，延後荷莫茲海峽重新開放，並進一步升高緊張局勢。」

調解國巴基斯坦表示，美伊將於30日恢復談判，討論雙方臨時協議的條件；川普政府28日亦表示沒有任何談判遭取消。然而紐約時報報導，一名美國官員表示美伊談判並未取消的數小時後，伊朗最高領袖辦公室成員法澤利(Mehdi Fazeli)便表示原定於28日舉行的技術性會談取消了，法澤利指出近期雙方發生衝突，德黑蘭希望了解初步停火協議的部分條款能否落實，包括解凍被凍結的資金。