伊朗堅稱擁荷莫茲控制權 川普怒斥：學不會教訓

儘管伊朗 和美國已經簽署停火備忘錄，但伊朗仍堅稱擁有荷莫茲海峽 (Strait of Hormuz)唯一控制權，惹惱川普 總統放話警告，如果德黑蘭不放棄對荷莫茲的控制權，將不惜以軍事手段解決伊朗問題。

華盛頓郵報(Washington Post)報導，伊朗25日襲擊荷莫茲海峽一艘商船，導致美伊雙方持續發生衝突，川普26日透過自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文強調美軍打擊伊朗是「因為伊朗再次違反停火協議」，並強烈警告：「他們可能永遠學不會教訓，或許有一天我們也不再保持理性，要被迫以武力完成我們已經進展非常成功的任務，如果這種情況發生，伊朗伊斯蘭共和國(Islamic Republic of Iran)將不復存在。」

不過德黑蘭當局顯然對川普的威脅不屑一顧，伊朗外長阿拉奇(Abbas Araghchi)28日在巴格達(Baghdad)與伊拉克外長舉行聯合記者會，公開宣稱「管理和全面重新開放」荷莫茲海峽是伊朗責任：「任何干預或試圖達成與現有共識相悖的安排只會導致局勢更加複雜，延宕荷莫茲海峽恢復正常並加劇緊張局勢。」強調伊朗正努力重新開放荷莫茲，以便30天內恢復戰前通航狀況。

與此同時，美國駐聯合國大使沃茲(Mike Waltz)接受福斯新聞網(Fox News)訪問，警告伊朗不要誤判川普會任由伊朗攻擊國際航運而不作任何回擊：「過去連續數個晚上，他們已經清楚看到這一點。」

此前美軍鎖定伊朗主要目標發動空襲，宣稱是對伊朗違反停火協議的報復行動，27日稍早伊朗也以報復性攻擊為由，對巴林和科威特境內美國據點發動襲擊，並波及荷莫茲海峽一艘油輪遭到「不明彈藥」擊中而受損。

美伊兩國互相指責對方違反協議，英國外交大臣古柏(Yvette Cooper)也公開譴責伊朗對巴林、科威特以及荷莫茲海峽的攻擊行動，宣稱「危及平民生命並限制航行自由」，就連阿聯酋外交部也出面指責伊朗再次發動敵對攻擊，是對阿聯酋主權的「公然侵犯」。