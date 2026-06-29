「1個協議各自表述」 美伊MOU措辭模糊 埋下新戰火引信
美伊過去72小時在荷莫茲海峽(下稱海峽)駁火，使本就脆弱的初步和平協議岌岌可危。紐約時報27日分析，問題根源在於美伊達成代表該協議的諒解備忘錄(MOU)時採用模糊措辭，如今這些並未明確界定的條款，包括海峽航線與海峽收費的問題出現歧見，開始反噬和平進程。
美伊達成的該MOU要求伊朗在60天內，盡最大努力安排確保商船安全通過海峽。但關鍵在於其中的條款並未定義何謂「最大努力」和「安排」。
伊朗似乎將這段文字解讀為它可自行指定船舶行經海峽的航線。懸掛新加坡國旗的「長麗輪」遇襲前幾小時，伊朗就示警通過海峽的唯一航線是駛入伊朗水域，即阻止船舶使用另一條由美國支持、在海峽南側沿阿曼海岸線的替代航線。
巴黎政治學院學者格拉耶夫斯基說，屬臨時性質的該MOU靠刻意保留彈性的措辭，原因大概是如此做法是讓該MOU過關的唯一辦法；但所謂的彈性，其實只有在簽署雙方對同一套模糊條款有相近理解時才管用。
全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」分析師布魯說，伊朗正測試它對海峽航運的掌控力；只要美國不對其做法做出較強烈的回應，伊朗就可能以低強度的軍事行動，迫使外國船舶改走伊朗可控的航線。
美伊衝突因海峽航運再次升溫，也使美國副總統范斯此前聲稱雙方已建立降溫管道的說法備受質疑。多家伊媒就引述伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)發言人的說法駁斥，報導美伊並未就海峽引發的問題建立任何熱線。
無論立場是否屬強硬派，伊朗內部均主張，戰後應由伊朗負責管理海峽交通，甚至有權向船舶收服務費。但美國國務卿魯比歐重申，沒有任何國家可向通過海峽的船舶收費。
但同樣的問題是，該MOU只能保證60天內可「免費」通過海峽。格拉耶夫斯基提到，美國將免收通行費視為永久的原則，伊朗卻將60天豁免解讀為它「策略性的暫停」，不過是為了達成該MOU而一時接受的安排。
主因是MOU對「最大努力」「安排」等關鍵措辭未明確定義，雙方對航線、通行權與收費機制各自表述，讓原本脆弱的降溫安排迅速失去共識。 伊朗似乎認為自己可指定船舶走哪條航線，並主張唯一航線需進入伊朗水域，藉此排除美方支持的替代路線，進一步強化其對海峽航運的控制。 美方認為任何國家都無權向過境船舶收費，且免收費應是永久原則；伊朗則把60天免收視為策略性暫停，意在為達成協議而暫時接受。
精華 FAQ
主因是MOU對「最大努力」「安排」等關鍵措辭未明確定義，雙方對航線、通行權與收費機制各自表述，讓原本脆弱的降溫安排迅速失去共識。
伊朗似乎認為自己可指定船舶走哪條航線，並主張唯一航線需進入伊朗水域，藉此排除美方支持的替代路線，進一步強化其對海峽航運的控制。
美方認為任何國家都無權向過境船舶收費，且免收費應是永久原則；伊朗則把60天免收視為策略性暫停，意在為達成協議而暫時接受。
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