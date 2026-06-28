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以軍摧毀黎巴嫩南部真主黨地道 稱已事先通知美方

新華社／耶路撒冷28日電
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以色列總理內唐亞胡。（路透）
以色列總理內唐亞胡。（路透）

以色列總理內唐亞胡和以國防部長卡茨28日晚發表聯合聲明稱，以色列國防軍當天摧毀黎巴嫩南部一處黎真主黨地道，並在實施行動前通知美國。

聲明說，以軍當天摧毀了黎巴嫩南部邁季代勒尊附近的黎真主黨地下軍事設施，該設施是一條長度超200米、深度超25米「內藏有數百件武器和多個發射井」的地道。以方稱，這些武器和發射井「用於襲擊以色列領和公民」。

聲明還說，以方事先向美國及美駐黎巴嫩代表通報了這一行動計劃。

聲明稱，以軍將繼續駐留在黎巴嫩南部「安全區」並摧毀軍事設施，消除「安全威脅」。

據以色列第12頻道電視台報導，以軍當天稍早前向以色列北部地區發出預警，稱當地可能聽到「巨響」並觸發地震警報，以軍解釋說這是摧毀黎巴嫩境內敵方基礎設施所致。

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精華 FAQ

  • 以方表示，摧毀的是位於黎巴嫩南部邁季代勒尊附近、屬於真主黨的地下軍事設施，內容包括一條大型地道，以及內部儲存的武器與發射井。

  • 以色列稱，該地道長度超過二百米、深度超過二十五米，內藏數百件武器和多個發射井，並指這些裝備是用來襲擊以色列領土與民眾。

  • 以方聲明指出，行動前已向美國及美駐黎巴嫩代表通報計畫，並提醒北部居民可能聽到巨響；同時強調將續留南部安全區並持續摧毀軍事設施。

黎巴嫩 真主黨 以色列

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