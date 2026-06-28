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內唐亞胡讚以黎協議歷史性成就 以國安部長卻表異議

中央社耶路撒冷27日綜合外電報導
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以色列國家安全部長班吉維爾。(歐新社)
以色列國家安全部長班吉維爾。(歐新社)

以色列總理內唐亞胡27日讚揚，在美國斡旋下與黎巴嫩達成的協議是「歷史性成就」；然而，以色列國家安全部長班吉維爾痛批這項協議是「大錯特錯」。

法新社報導，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）在透過電視播送的說明會上表示：「經過以色列與黎巴嫩直接談判，我們昨天為以色列達成一項歷史性協議。這對伊朗和真主黨（Hezbollah）是一記重擊。」

內唐亞胡重申，以色列部隊將繼續駐紮在軍方設立的所謂「安全區」，這個區域位在黎巴嫩境內、距邊界約10公里處。

他指出：「只要真主黨及其他恐怖組織尚未解除武裝，我們就會留在該地區。」

「美國與黎巴嫩都承認，只要仍有保障自身安全的必要，以色列就有權在黎巴嫩境內持續設置安全區。」

另一方面，班吉維爾（Itamar Ben Gvir）則抨擊這項以黎協議，他認為黎巴嫩政府不值得信任，不會解除真主黨的武裝。

他在通訊軟體Telegram上表示：「與黎巴嫩達成的協議是大錯特錯…我們目前確實仍駐守大部分地區，但黎巴嫩政府不會解除真主黨的武裝。」

「黎巴嫩政府成員中就有真主黨部長，根本無法信任黎巴嫩會解除真主黨武裝…只有以色列國防軍（IDF）才能殲滅真主黨，沒有其他人會為我們代勞。」

精華 FAQ

  • 內唐亞胡在電視說明會上表示，這項經由以色列與黎巴嫩直接談判達成的協議，是一項歷史性成就，並稱它對伊朗與真主黨都構成打擊。

  • 他表示，以色列部隊會繼續駐守軍方設立的安全區，該區位於黎巴嫩境內、距離邊界約十公里，直到真主黨等組織解除武裝為止。

  • 班吉維爾認為協議大錯特錯，因為黎巴嫩政府內有真主黨成員，根本不可信任；他主張只有以色列國防軍才有能力殲滅真主黨。

內唐亞胡 以色列 黎巴嫩

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