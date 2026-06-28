我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市戶外泳池開放 迎90周年 免費教學擴至18泳池

早上起床脖子轉不動？ 中醫授「黃金5分鐘」舒緩手機頸 4警訊快就醫

伊朗外交部開罵 譴責美軍違反停火 痛批「背信是美國本性」

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
荷莫茲海峽上行駛的油輪。(新華社檔案照)
荷莫茲海峽上行駛的油輪。(新華社檔案照)

美國軍方27日對伊朗境內目標發動第二波空襲，伊朗伊斯蘭革命衛隊於當地28日報復打擊美軍駐巴林與科威特基地。伊朗外交部隨後發表聲明，強烈譴責美方違反停火，怒轟「背信是美國的本性」。

半島電視台報導，伊朗外交部28日強烈譴責美國最新打擊伊朗南部沿岸，稱這些「殘暴攻擊」違反雙方諒解備忘錄中列出的停火安排。

聲明表示，這些打擊顯示美國「絲毫不重視自身承諾」，並補充說，「背信是這個政權本性的一部分」。伊朗外交部並強調，伊朗決心捍衛「國家主權與領土完整」，對抗「美國軍事侵略」。

這波衝突導火線，是伊朗軍方25日攻擊通過荷莫茲海峽的「長麗輪」。美國中央司令部先在26日深夜發動第一波報復，打擊伊朗飛彈與無人機存放地點，以及沿岸雷達設施。中央司令部27日稱，伊朗當日凌晨再攻擊懸掛巴拿馬國旗的油輪「基庫號」（M/T Kiku），美方因此發動第二波打擊。

幾乎同一時間，美國總統川普在真實社群發文，指控伊朗違反停火，稱德黑蘭恐怕永遠學不會教訓，威脅訴諸軍事手段，稱「若真如此，伊朗將不復存在」。

不久後，美軍在巴林的第五艦隊海軍基地，以及在科威特的特賽勒姆空軍基地（Ali Al Salem Air Base）防空警報大作。隨後，伊朗伊斯蘭革命衛隊28日清晨證實，發射無人機與彈道飛彈攻擊美軍位於巴林與科威特共8處據點，並放話美軍基地未來幾天將「迎接地獄」，恐全面中止初步和平協議和談判。

精華 FAQ

  • 伊朗認為美軍對南部沿岸目標發動第二波空襲，已違反雙方諒解備忘錄中的停火安排，因此以「殘暴攻擊」形容，並指控美方毫不重視承諾。

  • 伊朗伊斯蘭革命衛隊已對巴林與科威特的美軍據點發動無人機與彈道飛彈攻擊，並強調要捍衛國家主權，反制所謂美國軍事侵略。

  • 衝突起點是伊朗軍方攻擊通過荷莫茲海峽的長麗輪，之後美軍兩度報復空襲伊朗目標；伊朗再反擊美軍基地，使局勢快速惡化。

伊朗

上一則

英國百歲人瑞長壽秘訣：喝紅茶、麵包、每天抽20支菸 家人也傻眼

延伸閱讀

伊朗報復轟炸美軍8處目標 放話「迎接地獄」恐全面中止協議

伊朗報復轟炸美軍8處目標 放話「迎接地獄」恐全面中止協議
美伊戰火瀕重燃 美軍2度開轟伊朗 川普火大嗆「學不會教訓」

美伊戰火瀕重燃 美軍2度開轟伊朗 川普火大嗆「學不會教訓」
美軍狂轟伊朗10處目標 伊朗軍方撂重話了

美軍狂轟伊朗10處目標 伊朗軍方撂重話了
川普警告若美國「被迫」重啟戰爭 伊朗將「不復存在」

川普警告若美國「被迫」重啟戰爭 伊朗將「不復存在」

熱門新聞

委內瑞拉首都卡拉卡斯24日發生地震後，救援人員在廢墟中搜尋。(美聯社)

委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助

2026-06-25 00:40
無人機正重塑現代戰場，削弱傳統軍事強權的絕對優勢。路透

伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面

2026-06-23 11:11
義大利總理梅洛尼。(路透)

美義領袖持續交鋒 梅洛尼要川普先顧好自身支持率

2026-06-20 16:17
伊朗總統裴澤斯基安在德黑蘭展示美伊諒解備忘錄。（歐新社） 歐洲新聞圖片社

伊朗總統：不會放棄鈾濃縮權利

2026-06-21 16:32
一名婦女10日在德黑蘭街頭揮舞伊朗國旗。(路透)

伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國

2026-06-17 12:08
一艘潛水器正在澳洲近海印度洋國際水域，打撈鯨魚化石骨骼。（美聯社）

全球最大鯨魚墳場 530萬年化石、已滅絕品種澳洲現蹤

2026-06-16 02:00

超人氣

更多 >
加州男每月電費7百元 花3萬安裝太陽能板後變成0元

加州男每月電費7百元 花3萬安裝太陽能板後變成0元
世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球

世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球
阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐

阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐
小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷

小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷
亞洲超市紅多年 好市多終於賣這冰品 價格不到一半

亞洲超市紅多年 好市多終於賣這冰品 價格不到一半