伊朗外交部開罵 譴責美軍違反停火 痛批「背信是美國本性」

荷莫茲海峽上行駛的油輪。(新華社檔案照)

美國軍方27日對伊朗 境內目標發動第二波空襲，伊朗伊斯蘭革命衛隊於當地28日報復打擊美軍駐巴林與科威特基地。伊朗外交部隨後發表聲明，強烈譴責美方違反停火，怒轟「背信是美國的本性」。

半島電視台報導，伊朗外交部28日強烈譴責美國最新打擊伊朗南部沿岸，稱這些「殘暴攻擊」違反雙方諒解備忘錄中列出的停火安排。

聲明表示，這些打擊顯示美國「絲毫不重視自身承諾」，並補充說，「背信是這個政權本性的一部分」。伊朗外交部並強調，伊朗決心捍衛「國家主權與領土完整」，對抗「美國軍事侵略」。

這波衝突導火線，是伊朗軍方25日攻擊通過荷莫茲海峽的「長麗輪」。美國中央司令部先在26日深夜發動第一波報復，打擊伊朗飛彈與無人機存放地點，以及沿岸雷達設施。中央司令部27日稱，伊朗當日凌晨再攻擊懸掛巴拿馬國旗的油輪「基庫號」（M/T Kiku），美方因此發動第二波打擊。

幾乎同一時間，美國總統川普在真實社群發文，指控伊朗違反停火，稱德黑蘭恐怕永遠學不會教訓，威脅訴諸軍事手段，稱「若真如此，伊朗將不復存在」。

不久後，美軍在巴林的第五艦隊海軍基地，以及在科威特的特賽勒姆空軍基地（Ali Al Salem Air Base）防空警報大作。隨後，伊朗伊斯蘭革命衛隊28日清晨證實，發射無人機與彈道飛彈攻擊美軍位於巴林與科威特共8處據點，並放話美軍基地未來幾天將「迎接地獄」，恐全面中止初步和平協議和談判。