伊朗外交部開罵 譴責美軍違反停火 痛批「背信是美國本性」
美國軍方27日對伊朗境內目標發動第二波空襲，伊朗伊斯蘭革命衛隊於當地28日報復打擊美軍駐巴林與科威特基地。伊朗外交部隨後發表聲明，強烈譴責美方違反停火，怒轟「背信是美國的本性」。
半島電視台報導，伊朗外交部28日強烈譴責美國最新打擊伊朗南部沿岸，稱這些「殘暴攻擊」違反雙方諒解備忘錄中列出的停火安排。
聲明表示，這些打擊顯示美國「絲毫不重視自身承諾」，並補充說，「背信是這個政權本性的一部分」。伊朗外交部並強調，伊朗決心捍衛「國家主權與領土完整」，對抗「美國軍事侵略」。
這波衝突導火線，是伊朗軍方25日攻擊通過荷莫茲海峽的「長麗輪」。美國中央司令部先在26日深夜發動第一波報復，打擊伊朗飛彈與無人機存放地點，以及沿岸雷達設施。中央司令部27日稱，伊朗當日凌晨再攻擊懸掛巴拿馬國旗的油輪「基庫號」（M/T Kiku），美方因此發動第二波打擊。
幾乎同一時間，美國總統川普在真實社群發文，指控伊朗違反停火，稱德黑蘭恐怕永遠學不會教訓，威脅訴諸軍事手段，稱「若真如此，伊朗將不復存在」。
不久後，美軍在巴林的第五艦隊海軍基地，以及在科威特的特賽勒姆空軍基地（Ali Al Salem Air Base）防空警報大作。隨後，伊朗伊斯蘭革命衛隊28日清晨證實，發射無人機與彈道飛彈攻擊美軍位於巴林與科威特共8處據點，並放話美軍基地未來幾天將「迎接地獄」，恐全面中止初步和平協議和談判。
伊朗認為美軍對南部沿岸目標發動第二波空襲，已違反雙方諒解備忘錄中的停火安排，因此以「殘暴攻擊」形容，並指控美方毫不重視承諾。 伊朗伊斯蘭革命衛隊已對巴林與科威特的美軍據點發動無人機與彈道飛彈攻擊，並強調要捍衛國家主權，反制所謂美國軍事侵略。 衝突起點是伊朗軍方攻擊通過荷莫茲海峽的長麗輪，之後美軍兩度報復空襲伊朗目標；伊朗再反擊美軍基地，使局勢快速惡化。
精華 FAQ
伊朗認為美軍對南部沿岸目標發動第二波空襲，已違反雙方諒解備忘錄中的停火安排，因此以「殘暴攻擊」形容，並指控美方毫不重視承諾。
伊朗伊斯蘭革命衛隊已對巴林與科威特的美軍據點發動無人機與彈道飛彈攻擊，並強調要捍衛國家主權，反制所謂美國軍事侵略。
衝突起點是伊朗軍方攻擊通過荷莫茲海峽的長麗輪，之後美軍兩度報復空襲伊朗目標；伊朗再反擊美軍基地，使局勢快速惡化。
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