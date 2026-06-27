我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人注意 洛杉磯機場打擊黑車 別貪小便宜吃大虧

世界盃／C羅再度沉寂 葡萄牙0：0哥倫比亞 32強對克羅埃西亞

伊朗報復轟炸美軍8處目標 放話「迎接地獄」恐全面中止協議

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
荷莫茲海峽。（路透）
荷莫茲海峽。（路透）

紐約時報報導，美國中央司令部於美東27日晚間空襲伊朗境內10處軍事目標，伊朗伊斯蘭革命衛隊於當地28日清晨證實，發射無人機與彈道飛彈攻擊美軍位於巴林與科威特共8處據點，並放話美軍基地未來幾天將「迎接地獄」，恐全面中止初步和平協議和談判。

伊朗官媒發表革命衛隊聲明指出，伊朗軍方28日清晨，以無人機與彈道飛彈攻擊美軍第五艦隊在巴林的海軍基地及科威特威特賽勒姆空軍基地（Ali Al Salem Air Base）在內共8個美方目標，報復美軍空襲伊朗南部城市西里克（Sirik）。

總部位於倫敦的伊朗反對派媒體「伊朗國際」報導，革命衛隊海軍司令部在X發文表示，美國對西里克的盲目打擊，無法削弱伊朗對荷莫茲海峽的掌控；革命衛隊針對違規船隻的打擊，是在提醒何謂安全通行的正確航線。

革命衛隊這則貼文並放話：「至於美國在區域內的基地，那是另一回事。它們未來幾天將迎接地獄。」

半島電視台報導，在此之前，革命衛隊聲明重申，根據初步和平協議，荷莫茲海峽通行管制安排由伊朗負責；現在起，伊朗將對違規船隻採取更強硬行動。若美國持續侵略，伊朗將作出更嚴厲回應，美國也將遭受毀滅性反擊。

聲明最後明確警告，若美國這些攻擊持續，諒解備忘錄與正在進行的談判都將中止。相較先前聲明，措辭更強硬。

中央司令部27日證實針對伊朗境內目標發動第二波打擊，且鎖定目標擴大，報復伊朗當日稍早攻擊懸掛巴拿馬國旗的油輪「基庫號」，這是美伊連續第三天在荷莫茲海峽駁火。

美國總統川普稍早發文指控伊朗違反停火，稱德黑蘭恐怕永遠學不會教訓，威脅訴諸軍事手段，「若真如此，伊朗將不復存在」。

精華 FAQ

  • 伊朗伊斯蘭革命衛隊宣稱，以無人機與彈道飛彈攻擊美軍位於巴林的第五艦隊海軍基地，以及科威特阿里艾爾薩勒姆空軍基地等共八處目標。

  • 伊朗表示，這是回應美軍對伊朗南部城市西里克的空襲，以及美方在荷莫茲海峽周邊的連續軍事行動，並強調要維持對航道的掌控。

  • 革命衛隊警告，若美國持續攻擊，初步和平協議、諒解備忘錄與談判都可能中止，顯示雙方衝突已從局部報復升高為可能擴大對抗。

伊朗

上一則

武契奇數周內辭職下台 塞爾維亞總統國會提前改選

延伸閱讀

美軍狂轟伊朗10處目標 伊朗軍方撂重話了

美軍狂轟伊朗10處目標 伊朗軍方撂重話了
美伊戰火瀕重燃 美軍2度開轟伊朗 川普火大嗆「學不會教訓」

美伊戰火瀕重燃 美軍2度開轟伊朗 川普火大嗆「學不會教訓」
伊朗襲擊長榮貨輪惹怒川普 美軍空襲報復、革命衛隊嗆反擊

伊朗襲擊長榮貨輪惹怒川普 美軍空襲報復、革命衛隊嗆反擊
荷莫茲貨輪遇襲… 川普空襲報復 伊朗還擊

荷莫茲貨輪遇襲… 川普空襲報復 伊朗還擊

熱門新聞

委內瑞拉首都卡拉卡斯24日發生地震後，救援人員在廢墟中搜尋。(美聯社)

委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助

2026-06-25 00:40
無人機正重塑現代戰場，削弱傳統軍事強權的絕對優勢。路透

伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面

2026-06-23 11:11
義大利總理梅洛尼。(路透)

美義領袖持續交鋒 梅洛尼要川普先顧好自身支持率

2026-06-20 16:17
伊朗總統裴澤斯基安在德黑蘭展示美伊諒解備忘錄。（歐新社） 歐洲新聞圖片社

伊朗總統：不會放棄鈾濃縮權利

2026-06-21 16:32
一名婦女10日在德黑蘭街頭揮舞伊朗國旗。(路透)

伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國

2026-06-17 12:08
一艘潛水器正在澳洲近海印度洋國際水域，打撈鯨魚化石骨骼。（美聯社）

全球最大鯨魚墳場 530萬年化石、已滅絕品種澳洲現蹤

2026-06-16 02:00

超人氣

更多 >
世界盃／維德角、西班牙助攻 「分組3卡位」巴拉圭晉級、南韓少一對手

世界盃／維德角、西班牙助攻 「分組3卡位」巴拉圭晉級、南韓少一對手
小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷

小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷
世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球

世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球
梅西26公尺巨像掀熱議 下半身像沒穿褲子 金盃擺那好尷尬

梅西26公尺巨像掀熱議 下半身像沒穿褲子 金盃擺那好尷尬
中國異議人士數度逃亡終成功 紐時：已抵加拿大

中國異議人士數度逃亡終成功 紐時：已抵加拿大