黎以新簽安全協議 真主黨：等同投降不可接受

真主黨領袖卡西姆。(歐新社)

黎巴嫩 什葉派基本教義民兵組織真主黨 （Hezbollah）領袖卡西姆（Naim Qassem）今天拒絕接受一份由美國斡旋、並由黎巴嫩與以色列 於前1天簽署的安全協議，批評這份協議等同向以色列「投降」。

路透報導，以色列今天再度於黎巴嫩南部發動無人機攻擊。這起事件也凸顯，儘管過去數度達成停火與安全協議，當地衝突至今仍未停歇。

這場衝突已迫使超過百萬名黎巴嫩人流離失所。真主黨及伊朗方面指出，美伊兩週前簽署了旨在結束更廣泛中東戰爭的諒解備忘錄，當時美方曾承諾，會將終止黎巴嫩境內的敵對行動納入協議一環。

昨天達成的協議架構，規劃以色列分階段撤離黎巴嫩南部若干地區，並由黎巴嫩軍隊進駐。但以軍目前仍獲准暫時留在擴大後的安全區內。

卡西姆在聲明中批評昨天的協議「無效且作廢」，並指控黎巴嫩政府對外單方面讓步，損害國家主權。

他特別抨擊協議中將以軍撤出與真主黨解除武裝掛鉤的條款，認為這等同合法化以色列軍事存在，且「逾越所有底線」。

卡西姆強調，真主黨將持續武裝抵抗：「在最艱難的情況下我們都未曾離開戰場，現在也不會退出。」