海事機構：一艘油輪荷莫茲海峽遇襲受損
在美國和伊朗簽署結束中東戰爭的協議卻又首次相互進行打擊後，海事安全機構英國海事貿易行動辦公室今天表示，一艘油輪在荷莫茲海峽遭到「不明拋射體」擊中而受損。
法新社報導，英國海事貿易行動辦公室（United Kingdom Maritime Trade Operations）指出：「這艘船的駕駛台受損，所有船員據報平安。」
目前沒有環境污染情況傳出。有關當局正針對這起事件展開調查。
英國海事安全公司先鋒科技（Vanguard Tech）表示，該船為懸掛巴拿馬國旗的基庫號（KIKU）。
伊朗軍方意識形態武裝的伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）今天宣布，美軍對伊朗發動攻擊後，他們已經對美國在波斯灣（Persian Gulf）的陣地展開襲擊。
美聯社報導，一艘油輪在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）遭到襲擊，這很可能是德黑蘭針對美國夜間空襲所作回應。
儘管伊朗與美國已經達成初步協議，並且就訂定最終協議以結束衝突取得共識，波灣多地發生的攻擊顯示伊朗戰爭有再次失控的危險。
暫時沒有人宣稱對這起攻擊負責，但外界很快地將矛頭指向伊朗。
英國海事貿易行動辦公室表示，該油輪疑似遭到「不明拋射體」擊中而受損，但具體武器、來源與攻擊者目前都尚未確認，相關單位仍在調查中。 報導指出，船隻的駕駛台受到損壞，但所有船員據報均平安無事；同時也沒有傳出油料外洩或其他環境污染情形，整體傷害相對有限。 因為伊朗革命衛隊同日宣稱，在美軍對伊朗發動攻擊後，已對美國在波斯灣的陣地展開襲擊；加上事發地點敏感，外界因此推測這可能是德黑蘭的報復行動。
精華 FAQ
英國海事貿易行動辦公室表示，該油輪疑似遭到「不明拋射體」擊中而受損，但具體武器、來源與攻擊者目前都尚未確認，相關單位仍在調查中。
報導指出，船隻的駕駛台受到損壞，但所有船員據報均平安無事；同時也沒有傳出油料外洩或其他環境污染情形，整體傷害相對有限。
因為伊朗革命衛隊同日宣稱，在美軍對伊朗發動攻擊後，已對美國在波斯灣的陣地展開襲擊；加上事發地點敏感，外界因此推測這可能是德黑蘭的報復行動。
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