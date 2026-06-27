海事機構：一艘油輪荷莫茲海峽遇襲受損

荷莫茲海峽上的一艘油輪。示意圖，非文中油輪。(路透)

在美國和伊朗 簽署結束中東戰爭的協議卻又首次相互進行打擊後，海事安全機構英國海事貿易行動辦公室今天表示，一艘油輪在荷莫茲海峽 遭到「不明拋射體」擊中而受損。

法新社報導，英國海事貿易行動辦公室（United Kingdom Maritime Trade Operations）指出：「這艘船的駕駛台受損，所有船員據報平安。」

目前沒有環境污染情況傳出。有關當局正針對這起事件展開調查。

英國海事安全公司先鋒科技（Vanguard Tech）表示，該船為懸掛巴拿馬國旗的基庫號（KIKU）。

伊朗軍方意識形態武裝的伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）今天宣布，美軍對伊朗發動攻擊後，他們已經對美國在波斯灣（Persian Gulf）的陣地展開襲擊。

美聯社報導，一艘油輪在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）遭到襲擊，這很可能是德黑蘭針對美國夜間空襲所作回應。

儘管伊朗與美國已經達成初步協議，並且就訂定最終協議以結束衝突取得共識，波灣多地發生的攻擊顯示伊朗戰爭有再次失控的危險。

暫時沒有人宣稱對這起攻擊負責，但外界很快地將矛頭指向伊朗。