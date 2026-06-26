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伊朗襲擊長榮貨輪惹怒川普 美軍空襲報復、革命衛隊嗆反擊

編譯周辰陽／即時報導
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阿拉伯聯合大公國阿布達比阿爾達夫拉空軍基地的F-15E「打擊鷹」戰機武器裝載小組...
阿拉伯聯合大公國阿布達比阿爾達夫拉空軍基地的F-15E「打擊鷹」戰機武器裝載小組，準備將一枚AIM-120D飛彈吊掛至掛架上，攝於2019年8月2日。資料照片。(路透)

伊朗25日以單向攻擊無人機襲擊位於荷莫茲海峽的長榮海運「長麗輪」（M/V Ever Lovely），雖未造成人員傷亡，船舶也持續航行，但美國仍於26日再度對伊朗發動攻擊，顯示雙方達成的脆弱停火可能正瀕臨瓦解。

華爾街日報報導，美國總統川普就「長麗輪」遭攻擊向記者表示：「我不喜歡他們開火這件事，他們不應該那麼做。」他還在真實社群寫道，伊朗至少向通過荷莫茲海峽的船隻發射4架單向攻擊無人機，其中一架「擊中一艘大型高價貨輪的上層甲板，雖然造成損壞，但該船仍能繼續航行。我們擊落了另外三架無人機。顯然，這是愚蠢地違反了我們的停火協議。」

美國中央司令部數小時後表示，美軍對伊朗實施打擊，以強力回應德黑蘭前一天使用單向攻擊無人機，擊中懸掛新加坡國旗、正沿著阿曼海岸駛離荷莫茲海峽的「長麗輪」。聲明指出，美軍飛機打擊伊朗的飛彈與無人機儲存地點，以及沿海雷達設施。

美方表示，革命衛隊25日對「長麗輪」發動攻擊。福斯新聞報導，美軍出動6架軍機，空襲伊朗境內4個目標，包括伊朗與荷莫茲海峽接壤的沿海地區，以及伊朗控制的戰略島嶼格什姆島（Qeshm Island）。美方表示，此次行動是為回應伊朗攻擊商船，並削弱德黑蘭威脅海上航運的能力。不過，一名美國資深官員表示，儘管美方再次發動攻擊，停火仍維持有效，並補充指出，26日空襲僅是對貨船遭襲事件的報復。

伊朗官媒表示，面向荷莫茲海峽、設有革命衛隊海軍基地的港口城市西里克（Sirik）一座電信塔遭投射物擊中。革命衛隊隨後表示將作出回應，並警告：「任何新的愚蠢行動都將遭到強力回應，粉碎侵略者在本地區的一切幻想。」

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）與伊朗通訊社（IRNA）隨後發布革命衛隊聲明，指出革命衛隊海軍「打擊」該地區的美軍據點，但未說明具體地點，也未提供更多細節。

革命衛隊譴責美國對伊朗發動空襲，表示華府「一如既往違反承諾，對伊朗沿海地區發動空襲」。聲明並稱，美國「透過煽動各方，企圖違反這項承諾，因此遭到必要的回應。如果侵略再次發生，我們的回應將更加廣泛。」

精華 FAQ

  • 內文指出，伊朗在荷莫茲海峽附近以單向攻擊無人機襲擊長榮海運的長麗輪，外界解讀為對商船與海上航運施壓，也被美方視為違反停火協議的挑釁行動。

  • 美軍在事件後數小時內出動軍機，打擊伊朗的飛彈與無人機儲存地點，以及沿海雷達設施，目的是回應商船遭襲，並削弱伊朗威脅海上航運的能力。

  • 革命衛隊譴責美國違反承諾並發動空襲，表示已作出必要回應，若侵略再次發生，報復將更廣泛；同時警告任何新挑釁都會遭到強力回擊。

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