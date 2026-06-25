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川普再稱伊朗將買美國農產 伊朗議長酸：美國只出口垃圾話與空頭支票

編譯周辰陽／即時報導
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川普總統25日在白宮玫瑰園與美國農民共進晚餐時發表談話。(歐新社)
川普總統25日在白宮玫瑰園與美國農民共進晚餐時發表談話。(歐新社)

川普總統23日表示，伊朗未來將使用遭制裁後解凍的資金向美國採購農產品，25日又重申相關程序「很快就會開始」。不過，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）否認此說，並在X發文反諷，美國多年來種下的只有「數十年的不信任」。

CBS新聞報導，川普25日在白宮玫瑰園與農民舉行的一場活動中表示：「我們正在為農民開拓全球市場。現在又將新增一個市場，那就是『可愛的國家』伊朗。」

他接著表示：「我們將動用他們的一部分資金，用來購買小麥、大豆和玉米，而且數量很多。這個程序很快就會開始。」

川普23日也曾在真實社群發文表示，美國財政部釋放的任何遭制裁伊朗資金，都將「專門用於向美國購買食品和醫療用品」，並稱此舉將有利於美國農民。不過，協助主導美伊談判的卡利巴夫25日在X發文，直接否認這項說法。

卡利巴夫寫道：「美國謊稱我們解凍的資產將用於購買他們的農產品。真有意思，我們唯一收成的作物，就是你們幾十年來親手種下的『不信任』。這份『作物』天然形成、收成豐碩，而且完全是你們自己種下的。但美國出口的顯然只有基改大豆、空頭支票和垃圾話。」

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精華 FAQ

  • 川普表示，伊朗未來會使用遭制裁後解凍的一部分資金，向美國採購小麥、大豆與玉米等農產品，並強調這些交易很快就會開始。

  • 卡利巴夫直接否認伊朗會用解凍資金購買美國農產，並在X發文諷刺，美國多年來種下的是不信任，出口的則是基改大豆、空頭支票與垃圾話。

  • 此事顯示川普試圖把伊朗資金解凍包裝成對美國農民有利的市場機會，但伊朗方面則以強烈語氣反駁，凸顯雙方在制裁、資金運用與互信上仍高度對立。

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