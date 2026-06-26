荷莫茲海峽貨輪遇襲 美控伊朗無人機開火 美伊協議告急

美國官員表示，伊朗25日在荷莫茲攻擊一艘掛新加坡國旗貨船；圖為一艘小艇4月駛過荷莫茲海峽上的一艘油輪，非本文所指被攻擊船隻。 (美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 伊朗在荷莫茲海峽攻擊一艘新加坡旗貨輪後，IMO暫停撤離行動，凸顯美伊初步和平協議與海峽航運安全再度面臨嚴峻考驗。

兩名美國資深官員表示，伊朗 革命衛隊25日在荷莫茲海峽 攻擊一艘懸掛新加坡國旗的貨船，聯合國 旗下的國際海事組織（IMO）隨後暫停護送船舶撤離荷莫茲海峽的行動。此舉不僅考驗美國與伊朗上周簽署的初步和平協議，也再次引發外界憂慮。

據聯合國機構國際海事組織（IMO）25日發表最新統計數據，自23日至24日上午，在不到三天的時間內，已有57艘商船成功通過荷姆茲海峽離開波斯灣，讓1100名原本因伊朗戰爭而受困的海員得以順利撤出出，但目前

已暫停撤離行動。

此外，華爾街日報、路透報導，四名消息人士確認，涉事船舶為懸掛新加坡國旗的「長麗輪」（Ever Lovely）。英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）表示，該貨船通報在阿曼達希特港（Dahit）東南方7.5海里附近遭投射物擊中；兩名美國官員表示，伊朗向該船開火。一名安全消息人士則表示，該船很可能遭無人機攻擊。

一名官員透露，一架單程攻擊型無人機先飛至船舶西側，再撞擊船身，顯示此次攻擊屬於蓄意行動。UKMTO則指出，攻擊造成船橋受損，但未造成人員傷亡。

根據船舶追蹤資料及附近船舶船員說法，四艘船均沿著IMO指定航線，貼近阿曼沿岸航行。「長麗輪」航速最快，位於船隊最前方。船隊中的船員表示，伊朗海軍未透過無線電發出警告，也未要求船舶折返。

另一方面，伊朗革命衛隊當天表示，只有依照伊朗指定航線航行，才能安全通過荷莫茲海峽，並稱將對未遵守規定的船舶採取行動。伊朗為管理船舶通過海峽申請而設立的波斯灣海峽管理局（Persian Gulf Strait Authority，PGSA）也指出，未依照其指定航線航行的船舶，將無法獲得安全通行保障。

PGSA在X平台(前身為推特Twitter)發文強調，任何未依指定航線航行的船舶，都不在安全通行保障範圍內，也無法獲得保險保障或相關理賠；未經授權航線通行所產生的一切後果，均由船東、營運方及船長自行負責。

攻擊發生數小時後，IMO宣布暫停撤離行動。IMO秘書長多明格斯（Arsenio Dominguez）表示，鑑於此次攻擊事件，暫停行動是為了「再次確認撤離名單上的船舶，以及區域內所有船舶所需的安全保障仍然有效」。他並補充，遭攻擊的船舶並非依照IMO撤離機制航行。

美國政府未立即回應，但美國總統川普本月稍早曾警告，若伊朗未遵守結束戰爭並重新開放海峽的協議，美國很可能會再次轟炸伊朗。

另據新華社報導，史坦普全球商品洞察（S&P Global Commodity Insights）25日發布報告說，24日共有78艘船舶通過荷莫茲海峽，創下伊朗戰事爆發以來單日最高通航紀錄。本月荷莫茲海峽的船舶日均通航量已恢復至衝突前水準的約57%。

報告說，截至24日，本月累計有551艘船舶通過荷莫茲海峽，有望成為戰事爆發以來通航量最高的月份。