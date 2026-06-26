荷莫茲海峽貨輪遇襲 美控伊朗無人機開火 美伊協議告急
伊朗在荷莫茲海峽攻擊一艘新加坡旗貨輪後，IMO暫停撤離行動，凸顯美伊初步和平協議與海峽航運安全再度面臨嚴峻考驗。
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伊朗在荷莫茲海峽攻擊一艘新加坡旗貨輪後，IMO暫停撤離行動，凸顯美伊初步和平協議與海峽航運安全再度面臨嚴峻考驗。
兩名美國資深官員表示，伊朗革命衛隊25日在荷莫茲海峽攻擊一艘懸掛新加坡國旗的貨船，聯合國旗下的國際海事組織（IMO）隨後暫停護送船舶撤離荷莫茲海峽的行動。此舉不僅考驗美國與伊朗上周簽署的初步和平協議，也再次引發外界憂慮。
據聯合國機構國際海事組織（IMO）25日發表最新統計數據，自23日至24日上午，在不到三天的時間內，已有57艘商船成功通過荷姆茲海峽離開波斯灣，讓1100名原本因伊朗戰爭而受困的海員得以順利撤出出，但目前
已暫停撤離行動。
此外，華爾街日報、路透報導，四名消息人士確認，涉事船舶為懸掛新加坡國旗的「長麗輪」（Ever Lovely）。英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）表示，該貨船通報在阿曼達希特港（Dahit）東南方7.5海里附近遭投射物擊中；兩名美國官員表示，伊朗向該船開火。一名安全消息人士則表示，該船很可能遭無人機攻擊。
一名官員透露，一架單程攻擊型無人機先飛至船舶西側，再撞擊船身，顯示此次攻擊屬於蓄意行動。UKMTO則指出，攻擊造成船橋受損，但未造成人員傷亡。
根據船舶追蹤資料及附近船舶船員說法，四艘船均沿著IMO指定航線，貼近阿曼沿岸航行。「長麗輪」航速最快，位於船隊最前方。船隊中的船員表示，伊朗海軍未透過無線電發出警告，也未要求船舶折返。
另一方面，伊朗革命衛隊當天表示，只有依照伊朗指定航線航行，才能安全通過荷莫茲海峽，並稱將對未遵守規定的船舶採取行動。伊朗為管理船舶通過海峽申請而設立的波斯灣海峽管理局（Persian Gulf Strait Authority，PGSA）也指出，未依照其指定航線航行的船舶，將無法獲得安全通行保障。
PGSA在X平台(前身為推特Twitter)發文強調，任何未依指定航線航行的船舶，都不在安全通行保障範圍內，也無法獲得保險保障或相關理賠；未經授權航線通行所產生的一切後果，均由船東、營運方及船長自行負責。
攻擊發生數小時後，IMO宣布暫停撤離行動。IMO秘書長多明格斯（Arsenio Dominguez）表示，鑑於此次攻擊事件，暫停行動是為了「再次確認撤離名單上的船舶，以及區域內所有船舶所需的安全保障仍然有效」。他並補充，遭攻擊的船舶並非依照IMO撤離機制航行。
美國政府未立即回應，但美國總統川普本月稍早曾警告，若伊朗未遵守結束戰爭並重新開放海峽的協議，美國很可能會再次轟炸伊朗。
另據新華社報導，史坦普全球商品洞察（S&P Global Commodity Insights）25日發布報告說，24日共有78艘船舶通過荷莫茲海峽，創下伊朗戰事爆發以來單日最高通航紀錄。本月荷莫茲海峽的船舶日均通航量已恢復至衝突前水準的約57%。
報告說，截至24日，本月累計有551艘船舶通過荷莫茲海峽，有望成為戰事爆發以來通航量最高的月份。
涉事船舶為懸掛新加坡國旗的「長麗輪」（Ever Lovely）。多方消息指出它在阿曼外海附近遭投射物或無人機擊中，船橋受損，但未傳出人員傷亡。 IMO表示，因為攻擊事件顯示區域安全風險升高，必須再次確認撤離名單船舶以及海峽內所有船舶所需的安全保障是否仍然有效，因此先行暫停行動。 伊朗革命衛隊與PGSA要求船舶必須依其指定航線航行，否則不保證安全通行，也不提供保險與理賠，並警告未遵守者的後果由船東與船長自負。
精華 FAQ
涉事船舶為懸掛新加坡國旗的「長麗輪」（Ever Lovely）。多方消息指出它在阿曼外海附近遭投射物或無人機擊中，船橋受損，但未傳出人員傷亡。
IMO表示，因為攻擊事件顯示區域安全風險升高，必須再次確認撤離名單船舶以及海峽內所有船舶所需的安全保障是否仍然有效，因此先行暫停行動。
伊朗革命衛隊與PGSA要求船舶必須依其指定航線航行，否則不保證安全通行，也不提供保險與理賠，並警告未遵守者的後果由船東與船長自負。
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