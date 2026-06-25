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伊朗攻擊荷莫茲貨船 美伊和平協議拉警報

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伊朗攻擊荷莫茲貨船 無人機擊傷長榮「長麗輪」 美伊和平協議拉警報

編譯周辰陽／即時報導
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一艘小艇4月18日駛過停泊在伊朗葛希姆島（Qeshm Island）外海、荷莫茲...
一艘小艇4月18日駛過停泊在伊朗葛希姆島（Qeshm Island）外海、荷莫茲海峽上的一艘油輪。圖為示意圖，非本文所指被攻擊船隻。(美聯社)

2名美國資深官員表示，伊朗革命衛隊25日在荷莫茲海峽攻擊一艘懸掛新加坡國旗的貨船，聯合國旗下的國際海事組織（IMO）隨後暫停護送船舶通過海峽的行動，此舉不僅考驗美國與伊朗上周簽署的初步和平協議，也再次引發外界憂慮。

華爾街日報與路透報導，4名消息人士確認，涉事船舶為懸掛新加坡國旗的「長麗輪」（Ever Lovely）。英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）表示，該貨船通報在阿曼附近遭投射物擊中；2名美國官員則向路透表示，伊朗向該船開火。一名安全消息人士則表示，該船很可能遭無人機攻擊。

一名官員向華爾街日報透露，一架單程攻擊型無人機先飛至船舶西側，再撞擊船身，顯示此次攻擊屬於蓄意行動。UKMTO則指出，攻擊造成船橋受損，但未造成人員傷亡。

根據船舶追蹤平台Marine Traffic，「長麗輪」在伊拉克烏姆蓋斯爾（Umm Qasr）裝載貨物後，啟程前往新加坡。該船船東、新加坡長榮海運（亞洲）有限公司（Evergreen Marine Asia Pte Ltd）未回應置評請求。根據金融數據供應商LSEG資料，「長麗輪」已受困波斯灣超過100天。該船於當地時間25日上午駛向荷莫茲海峽口，當時另有三艘船舶也一同嘗試通過海峽。

根據船舶追蹤資料及附近船舶船員說法，四艘船均沿著IMO指定航線，貼近阿曼沿岸航行。「長麗輪」航速最快，位於船隊最前方。船隊中的船員表示，伊朗海軍未透過無線電發出警告，也未要求船舶折返。

另一方面，伊朗革命衛隊當天表示，只有依照伊朗指定航線航行，才能安全通過荷莫茲海峽，並稱將對未遵守規定的船舶採取行動。伊朗為管理船舶通過海峽申請而設立的波斯灣海峽管理局（Persian Gulf Strait Authority，PGSA）也指出，未依照其指定航線航行的船舶，將無法獲得安全通行保障。

PGSA在「X」發文強調，任何未依指定航線航行的船舶，都不在安全通行保障範圍內，也無法獲得保險保障或相關理賠；未經授權航線通行所產生的一切後果，均由船東、營運方及船長自行負責。

攻擊發生數小時後，IMO宣布暫停撤離行動。IMO秘書長多明格斯（Arsenio Dominguez）表示，鑑於此次攻擊事件，暫停行動是為了「再次確認撤離名單上的船舶，以及區域內所有船舶所需的安全保障仍然有效」。他並補充，遭攻擊的船舶並非依照IMO撤離機制航行。

美國政府未立即回應，但美國總統川普本月稍早曾警告，若伊朗未遵守結束戰爭並重新開放海峽的協議，美國很可能會再次轟炸伊朗。

精華 FAQ

  • 遭攻擊的是懸掛新加坡國旗的「長麗輪」，屬長榮海運旗下船舶。它自伊拉克烏姆蓋斯爾載貨後前往新加坡，且已受困波斯灣超過100天。

  • 伊朗革命衛隊稱，只有依照伊朗指定航線航行，船舶才能安全通過荷莫茲海峽；PGSA也強調，未依指定航線者不受安全、保險與理賠保障。

  • 攻擊發生後，IMO暫停相關護送行動，顯示區域安全風險升高；同時也直接衝擊美伊上周才簽署的初步和平協議，讓外界再度擔心局勢惡化。

伊朗 荷莫茲海峽 新加坡

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