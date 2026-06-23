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荷莫茲海峽通航後新關卡：運價飆3倍誘船東冒險、清潔船底藤壺

編譯季晶晶／即時報導
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美伊停火後，油輪陸續重返荷莫茲海峽，但高保費、船底藤壺與復航程序等問題仍待解決。...
美伊停火後，油輪陸續重返荷莫茲海峽，但高保費、船底藤壺與復航程序等問題仍待解決。示意圖。(路透)

美伊達成60天停火協議後，曾因戰事封鎖數月的荷莫茲海峽正逐步恢復通航。不過，推動油輪重返海峽的主要原因並非風險消退，而是暴漲近三倍的運價；與此同時，數百艘滯留數月的油輪還得先清除船底附著的藤壺與海洋生物，才能真正重新投入運輸。

海事情報公司Windward表示，本周二共有21艘船通過荷莫茲海峽，其中7艘駛入波斯灣，14艘駛離。出港船隻包括一艘南韓籍貨櫃輪與一艘賴比瑞亞籍巨型油輪，顯示市場對通行安全的信心正逐步回升。然而，Windward也指出，目前海峽仍未完全開放，相關限制與風險依然存在。

船東願意派船重返海峽的最大動力是高昂運費。超大型原油輪（VLCC）日租費率目前約28萬美元，遠高於衝突前水準。雖然戰爭風險的保費仍居高檔（專家估計約為貨物價值的5%，高於衝突前的0.1%至0.2%），但昂貴的運費足以抵銷這項成本。

哥倫比亞大學全球能源政策中心研究員Karen Young指出，中東產油國正積極發展繞過荷莫茲海峽的陸路管道替代方案，沙烏地阿拉伯與阿聯尤其希望降低對海峽的依賴。因此，市場普遍認為目前的高運費未必能長期維持，也促使船東把握這波機會。

儘管油價因復航預期影響而持續走低，紐約期油與倫敦布蘭特原油周二分別收於73.2美元與76.85美元，本月跌幅均約16%，但專家警告停火局勢極為脆弱。彭博智庫航運分析師指出，船東是在持續變動的環境中試水溫，任何突發事件都可能導致進展倒退。

除了安全顧慮，油輪全面復航還面臨三大實質障礙。

1.船底生物淤積

首先是船底生物淤積。滯留波斯灣數月的數百艘油輪，船底已附著大量藤壺、貽貝、藻類等海洋生物。

海事數據公司Kpler統計，目前仍有約162艘滿載油輪滯留海峽周圍，承載約1.2億桶原油與成品油。佛羅里達州清潔潛水專家表示，一艘長逾1000英尺的超大型油輪，約有15萬平方英尺船底需要清理，每艘船需動員5至6名潛水員，以手刮刀或高壓水槍，花上4至5小時清除完畢。隨著需求暴增，清潔收費已漲至每艘數萬美元。

船底附著物會增加阻力，降低燃油效率，由於燃料約占船舶營運成本的一半，清除作業勢在必行。

2.產能恢復速度有限

其次是產能恢復速度有限。 受限於油井關閉以及衝突造成設施損害，即使海峽暢通，石油供給也無法瞬間回歸正常。Young預估，未來數月僅能恢復約七成產量，這將持續制約全球原油供應。

3.繁瑣的行政與安全程序

最後，繁瑣的行政與安全程序拖慢復航速度。船底清潔之外，後續還有待相關單位完成掃雷作業、船東取得保險公司核准並遵守伊朗最新登記規定等層層關卡，所以，即使海峽已重啟，全球石油供應鏈距離恢復戰前運作水準，恐仍需數月時間。

精華 FAQ

  • 美伊達成60天停火後，先前因戰事封鎖的海峽逐步重開，已有船隻往返通過，顯示市場對通行安全的信心回升，但各項限制與風險仍然存在。

  • 最主要誘因是運價暴漲，超大型原油輪日租約二十八萬美元，幾乎較戰前翻三倍。即使保費仍高，額外收入仍足以吸收成本，因此船東把握機會出航。

  • 除了安全疑慮，滯留油輪須先清除船底藤壺與海洋生物，產能也難即刻恢復，且還要完成掃雷、保險核准與伊朗登記等程序，因此復航仍需數月。

美伊 荷莫茲海峽

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