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數十年最大鬆綁 美允伊朗石油美元交易 影子艦隊合法化

編譯中心／綜合23日電
美國財政部22日宣布在60天內豁免伊朗石油禁令，且允許伊朗以美元結算石油交易，中...
美國財政部22日宣布在60天內豁免伊朗石油禁令，且允許伊朗以美元結算石油交易，中東原油運輸重新恢復；圖為敘利亞巴尼亞斯石油碼頭。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

美國暫時放寬伊朗石油制裁並允許美元結算，為談判帶來突破，但伊朗核查承諾與資金用途仍引發爭議。

華爾街日報報導，美國與伊朗22日在瑞士結束談判後，美國財政部宣布即日起豁免伊朗石油禁令60天，且允許伊朗以美元結算石油交易，甚至可出售給美國買家，效期至8月21日。此舉是美國數十年來首度解禁伊朗石油以美元交易，對戰後急需外匯的伊朗是一大利多，更象徵美國國會20年來對伊朗制裁出現根本轉變，也形同在此期間內合法化伊朗的「影子艦隊」。另據伊朗媒體指出，美伊將設四個工作小組，並建立荷莫茲海峽電話熱線。

路透報導，許可令指出，若是為完成石油交易、交付或卸貨所需，伊朗石油可被運入美國；不過，自1979年伊朗革命後美國實施相關限制以來，美國幾乎未再實質進口伊朗石油。另外，古巴、北韓和克里米亞等地被排除許可之外。

華爾街日報指出，美國還允許伊朗以美元結算交易，讓伊朗銀行可直接接收海外付款。這項措施等同暫停數十年來重壓伊朗石油產業的制裁，對長期被迫以折扣價賣油、仰賴買家冒險規避美國限制的伊朗而言，這可能帶來一筆可觀收益。

相關安排凸顯美伊談判取得進展，但引發外界質疑，伊朗尚未對核計畫作出讓步，就已獲得實質財政紓困。

美方會談代表、副總統范斯表示，伊朗已同意最快本周接受核計畫查訪。不過，伊朗否認這項說法，伊朗外交部表示在核查訪方面「沒有做出任何新承諾」，伊朗並未允許查核人員進入去年被美國和以色列轟炸的核設施。

對此，美國總統川普23日在社群媒體發文說，伊朗已完全、徹底同意接受最高級別的無限期核查訪，如果伊朗沒有同意這一點，後續談判將不會繼續。川普22日在白宮表示，若伊朗未遵守和談備忘錄，他將再次發動攻擊。他說，伊朗核武問題「比經濟蕭條更重要。蕭條非常糟糕，但核武會更快造成蕭條」。

另外，范斯表示，若伊朗解凍資產，將由美國和卡達監督資金流向，且必須用於購買如美國黃豆、大麥和玉米等。但伊朗央行總裁赫瑪提說，伊方並無這項義務，部分被凍資金可購買未受限商品。

另據伊朗媒體指出，兩國決定設立解除制裁、核子事務、重建和經濟發展、監督與執行等四個工作小組。同時，伊朗同意成立荷莫茲海峽電話熱線，供通行船隻使用，以避免或解決任何誤會。

中央社報導，伊朗與阿曼宣布，兩國將著手研究重要航道荷莫茲海峽的管理服務費。不過，美國國務卿魯比歐23日訪問阿拉伯聯合大公國時強調，荷莫茲海峽是國際水道，「任何國家都不被允許在國際水道上徵收通行費或費用」。

魯比歐23日起至25日訪問阿拉伯聯合大公國、科威特及巴林等三個波斯灣國家。

精華 FAQ

  • 美國財政部宣布豁免伊朗石油禁令60天，允許以美元結算，甚至可在完成交易需要時運入美國，效期至8月21日。

  • 因伊朗長期受制裁，只能以折扣價賣油並仰賴規避限制的買家，如今可直接收取海外付款，對急需外匯的經濟形成明顯紓困。

  • 爭議在於伊朗是否真正同意接受核查與限制核計畫。美方稱已獲承諾，伊朗則否認做出新讓步，雙方說法明顯不一致。

伊朗 石油 荷莫茲海峽

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