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美伊解封荷莫茲海峽不同調 船東嘆「絕對出事」

編譯盧思綸／即時報導
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多艘貨船18日航行在荷莫茲海峽。(路透)
多艘貨船18日航行在荷莫茲海峽。(路透)

金融時報23日報導，美伊達成和談備忘錄重啟荷莫茲海峽，但是伊朗與美國等西方保險業者發布不同指引，讓船東在選擇離開波斯灣的安全航線時陷入兩難。航運人士忐忑表示，美伊沒有事先協調，最後一定會出事。

雖然通過荷莫茲海峽的船舶交通已經回升，但伊朗19日發布文件，要求船隻事先向德黑蘭申請許可、並沿著靠近伊朗海岸線的航線行駛，否則恐面臨「處罰」，也可能被迫折返。另一方面，3名航運業高層表示，美國與部分西方保險業者建議船隻遵循一條位於海峽阿曼一側、受美國空中掩護保護的航線。

美伊兩方的指引不一，令船東無所適從。

美國航運公司Safesea Shipping董事長安臣（SV Anchan）指出，若聽從承保方和美國當局指引，可能遭伊朗當局干預、扣押甚或攻擊；但若遵從德黑蘭要求，可能牽涉美國制裁規定，也可能被保險業者認定未依承保建議航行。

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）資料顯示，截至英國時間22日中午前（台灣時間22日晚間7點前）的24小時內，超過30艘船通過海峽，這是2月28日衝突爆發以來最高紀錄。

美伊17日簽署備忘錄後，UKMTO已將在海峽作業的風險等級從「嚴重」下調至「中等」，並表示伊朗伊斯蘭革命衛隊在海上的行為已變得「較不反覆無常」，同時「美國海軍仍持續提供穩定監督」。

精華 FAQ

  • 伊朗要求船隻先向德黑蘭申請許可，並沿靠近伊朗海岸的航線行駛；美國與部分西方保險業者則建議走阿曼側、受美國空中掩護的路線，導致船東難以選擇。

  • 若聽從美方與承保方建議，可能遭伊朗干預、扣押甚至攻擊；若依伊朗要求航行，則可能碰上美國制裁問題，還可能被保險業者視為未遵循承保建議。

  • UKMTO指出，海峽通行船舶已回升，22日單日超過30艘創衝突爆發後新高；同時已將風險等級由「嚴重」下調為「中等」，但仍強調局勢未完全穩定。

保險 伊朗 荷莫茲海峽

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