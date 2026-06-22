我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱浪襲捲法國18人死亡 巴黎酷暑氣溫估攝氏38.4度

一手捧紅惠妮休斯頓 樂壇教父克萊夫戴維斯94歲辭世

CNN：國際油價沒暴衝全靠中國 荷莫茲海峽重開最快7月供應過剩

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗戰爭持續3個多月，部分分析師一度預測，油價可能飆升至每桶200美元；然而，目...
伊朗戰爭持續3個多月，部分分析師一度預測，油價可能飆升至每桶200美元；然而，目前即使估計總供應損失已超過10億桶原油，油價仍相對溫和。圖為英國倫敦一處加油站。(路透)

CNN報導，美伊磋商重開荷莫茲海峽、恢復中東石油運輸之際，全球油價下一步可能取決於未坐上談判桌的中國。分析師指出，伊朗戰爭3個多月來未使油價暴衝，是因中國減少進口、動用庫存，扮演平衡市場的「看不見的手」；未來若受困原油回流、供應轉向過剩，中國是否願意買油，也將成為市場關鍵。

國際能源總署（IEA）最新月報預測，隨著中東原油生產恢復正常水準，2027年供應增幅將超過需求，每日多出470萬桶。大宗商品及航運數據平台Kpler高級原油分析師徐牧宇（Muyu Xu）表示，若荷莫茲海峽迅速重開，約1億桶受困原油將重新流入市場，最快7月就可能造成過剩。

伊朗戰爭持續3個多月，部分分析師一度預測，今年油價可能飆升至每桶200美元；然而，目前即使估計總供應損失已超過10億桶原油，油價仍相對溫和。許多分析師認為，中國是主因。

法國興業銀行分析師6月稍早在報告指出，1973年阿拉伯石油禁運造成全球原油供應減少7%，卻推升油價上漲134%；相較之下，伊朗戰爭雖影響全球14%供應，油價漲幅卻遠未達到同等程度。報告認為，這項落差很大程度可歸因於中國。

分析師形容，中國是平衡市場的「看不見的手」，因為中國有能力將每日石油進口量減少約300萬桶，規模幾乎相當於日本一日整體原油需求量。

中國能大幅減少進口，原因包括戰前已建立龐大庫存。Rystad Energy石油市場副總裁沙阿（Janiv Shah）指出，美伊戰爭前，中國持續買進受到制裁、價格較低的俄羅斯與伊朗原油，累積備用庫存。分析師估計，中國目前商業與戰略儲備合計超過10億桶原油，並已從5月開始動用庫存。

同時，中國電動車熱潮也削弱對化石燃料的需求。專精中國能源產業的Lantau Group負責人菲什曼（David Fishman）形容，這對全球原油市場是「非常好的紓壓閥」。

市場先前擔心爆發史上最嚴重石油危機，但是國際能源總署現在反而警告，荷莫茲海峽一旦重開，明年可能引發供應過剩。

美國財政部22日宣布解禁伊朗石油60天，若伊朗原油重返正常市場，反而可能削弱中國大量採購的誘因。中國過去願意買進伊朗油，部分原因是受制裁的伊朗銷路有限，必須折價出售。

徐牧羽指出，許多國家已提前滿足今年夏季用油需求，若荷莫茲海峽迅速重開、受困原油回流市場，短線供應過剩恐怕仍要靠中國吸收。徐牧羽說，「現在，有能力吸收供應過剩的國家是中國。但問題是：中國想買什麼油？」

精華 FAQ

  • 報導認為主因是中國扮演「看不見的手」，透過減少每日進口並動用龐大庫存，吸收了部分供給衝擊，因此油價未如先前預期般暴衝。

  • IEA預估，隨中東原油生產逐步恢復，明年全球供應增幅將明顯超過需求，可能每日多出470萬桶，市場將面臨供應過剩壓力。

  • 分析師指出，約1億桶受困原油可能迅速回流市場，短線恐造成供過於求；此時最重要的變數是中國是否願意持續買入並吸收過剩供應。

荷莫茲海峽 油價 伊朗

上一則

美國正式解禁伊朗石油60天「允許美元交易」 有2重大意義

下一則

熱浪襲捲法國18人死亡 巴黎酷暑氣溫預計攝氏38.4度

延伸閱讀

荷莫茲重啟後 石油明年將供應過剩…屆時油價會崩盤嗎？

荷莫茲重啟後 石油明年將供應過剩…屆時油價會崩盤嗎？
世界各國瘋搶石油 中國卻庫存充裕

世界各國瘋搶石油 中國卻庫存充裕
中東戰爭全球油價沒瘋漲 紐時：中國減少採購是主因

中東戰爭全球油價沒瘋漲 紐時：中國減少採購是主因
荷莫茲海峽可望重開 但石油庫存逼近警戒線 恐讓油價需數月才能正常

荷莫茲海峽可望重開 但石油庫存逼近警戒線 恐讓油價需數月才能正常

熱門新聞

一名婦女10日在德黑蘭街頭揮舞伊朗國旗。(路透)

伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國

2026-06-17 12:08
一艘潛水器正在澳洲近海印度洋國際水域，打撈鯨魚化石骨骼。（美聯社）

全球最大鯨魚墳場 530萬年化石、已滅絕品種澳洲現蹤

2026-06-16 02:00
高空彈跳示意圖；非新聞當事人。（路透）

高空彈跳出人命…未扣安全繩 準新娘遭扔下橋慘死

2026-06-15 15:11
日本品牌UNIQLO的自助結帳機方便結帳，卻淪為竊賊下手的目標。(美聯社)

UNIQLO自助結帳 竊賊光明正大騙機器「剪標籤偷衣」

2026-06-14 02:00
義大利總理梅洛尼。(路透)

美義領袖持續交鋒 梅洛尼要川普先顧好自身支持率

2026-06-20 16:17
川普政府加大力道撤銷歸化入籍外國人士的美國公民身分，打算在今年10月之前至少提出250個取消國籍案件。（路透）

10月前250人恐遭撤籍 美公民身分岌岌可危…今日5件事

2026-06-19 15:27

超人氣

更多 >
研究：這種睡眠姿勢 可能導致青光眼

研究：這種睡眠姿勢 可能導致青光眼
佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉

佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉
她是誰？川普曬金髮女郎照片稱「好女兒」網友議論總統失智

她是誰？川普曬金髮女郎照片稱「好女兒」網友議論總統失智
在家烤出香嫩豬肋排1要訣 烤箱設定在這溫度

在家烤出香嫩豬肋排1要訣 烤箱設定在這溫度
昔日牧場變新城 南加這城市躍居全美成長最快社區

昔日牧場變新城 南加這城市躍居全美成長最快社區