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以色列總理宣示續駐守黎南 真主黨要求侵略者離開

中央社／耶路撒冷、貝魯特21日綜合外電報導
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以色列總理內唐亞胡檔案照。（路透）
以色列總理內唐亞胡檔案照。（路透）

以色列總理內唐亞胡今天表示，「只要有需要」以色列部隊將持續駐守黎巴嫩南部安全區，並且矢言防止伊朗取得核武。真主黨領袖卡西姆則拒絕以色列設立任何安全區。

法新社報導，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）表示：「只要有需要，我們會一直駐守黎巴嫩南部的安全區，以保護我們珍愛的北部居民和以色列全體國民…沒有什麼事可以改變這項承諾。」

「至於伊朗，不論政局如何發展，我都不會允許伊朗取得核武。只要我還是以色列總理，這就不會發生。」

內唐亞胡今天稍晚在一場公開活動中再次強調，中東戰爭已經達成以色列防止伊朗擁有核武的主要目標。

他說：「我們阻止伊朗進行殲滅我們的計畫，否則今天他們已經有原子彈可以這麼做了。」

黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）領袖卡西姆（Naim Qassem）今天則表示，拒絕以色列在黎巴嫩設立任何安全區。

卡西姆在電視轉播的演說中說：「以色列部隊留在黎巴嫩土地上是不可能的。對以色列來說，沒有安全區…我們有自己的國軍負責部署，也負責維護主權，我們與他們合作。」他強調，「以色列是侵略者，必須離開」。

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精華 FAQ

  • 他表示，只要有需要，以軍就會持續駐守黎巴嫩南部安全區，藉此保護以色列北部居民與全體國民，並強調這項承諾不會改變。

  • 他明確說，不論中東局勢或伊朗政局如何發展，都不會允許伊朗取得核武，並宣稱只要自己仍是總理，這件事就不會發生。

  • 卡西姆在電視演說中表示，以軍留在黎巴嫩土地上不可能，黎巴嫩沒有給以色列的安全區，並強調以色列是侵略者，必須立刻離開。

以色列 真主黨 內唐亞胡

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