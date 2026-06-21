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逾9成以色列民眾認為伊朗勝利 內唐亞胡面臨嚴峻輿論

中央社耶路撒冷21日綜合外電報導
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以色列總理內唐亞胡。(美聯社)
以色列總理內唐亞胡。(美聯社)

根據今天公布的1份民調結果，有壓倒性多數的以色列民眾認為，伊朗經過近期中東戰爭及與美國達成的協議後，變得更為強大。顯示美伊協議面臨的嚴酷輿論反應。

法新社報導，這份由以色列的希伯來大學（Hebrew University of Jerusalem）和阿加姆研究所（Agam Institute）合作、在17至20日對3644名以色列民眾所做的意見調查顯示，高達92.1%的受訪者認為，伊朗在這場衝突中獲勝，或是獲得更多利益。

而在以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的選舉基本盤、也就是支持右翼陣營的選民當中，更有高達93.1%的人認為伊朗贏了。

總體而言，反對美伊協議的以色列民眾比例多達63.2%，僅12.1%的人表示支持。此外有82.9%的受訪民眾感覺，以色列的長期安全被削弱。

以色列政府領導階層也因此面臨廣泛的信心危機。72.5%的受訪民眾表示，他們不相信內唐亞胡關於軍事行動成果的說法；有56.4%的人認為，內唐亞胡在這場行動表現「失敗」或「不佳」。

內唐亞胡顯然為此付出政治代價。根據這份民調，他擔任總理的支持率已由3月初的40.5%大跌至本月的29.4%。

儘管如此，以色列民眾看來仍支持對黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）動武。有48.2%的受訪者說，他們支持再度對真主黨採取重大軍事行動，即使可能因此與華府起衝突；只有21%的人持反對意見。

精華 FAQ

  • 調查顯示，高達92.1%的受訪者認為伊朗在近期衝突中獲勝，或至少獲得更多利益，顯示以色列社會普遍把這次局勢視為伊朗占上風。

  • 結果顯示，反對美伊協議的以色列民眾達63.2%，只有12.1%表示支持；另外有82.9%的人認為，這項發展削弱了以色列的長期安全。

  • 民調指出，72.5%受訪者不相信他對軍事成果的說法，56.4%認為表現失敗或不佳；其支持率也從3月初的40.5%降至29.4%。

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